Море света и тепла

Уважаемые работники и ветераны энергетической промышленности!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня энергетика!

Развитие промышленности по инновационному пути, повышение конкурентоспособности произведенной продукции, инвестиционная привлекательность, социальное благополучие граждан республики требуют современной энергетической инфраструктуры, высокого качества предоставляемых энергетиками услуг. Перед вами стоят важные государственные задачи, направленные на повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения, планомерной модернизации электросетевого комплекса нашей республики.

Уверен, что ваши профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу будут способствовать успешному решению производственных и социальных задач.

В этот день особые слова благодарности хочу выразить ветеранам отрасли. Вашими руками закладывалась основа нашего энергетического комплекса, который сегодня обеспечивает потребности экономики всей республики.

Желаю работникам, ветеранам и молодым специалистам, познающим азы этой непростой профессии, дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетического сектора экономики Приднестровской Молдавской Республики. Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.

Уважаемые работники энергетического комплекса Приднестровья!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Эффективная работа энергетического комплекса способствует надежному функционированию предприятий и организаций, обеспечивает светом и теплом объекты социально-культурной сферы и жилые дома. Все это требует ответственного подхода при выполнении поставленных задач, умения оперативно принимать взвешенные решения и реагировать на изменение ситуации, высочайшего профессионализма и преданности делу.

Искренних слов благодарности заслуживают ветераны приднестровской энергосистемы. Мы ценим их за неуемную энергию, опыт, которым они всегда рады поделиться, готовность принять участие в решении самых сложных вопросов отрасли.

Отрадно, что нынешнее поколение энергетиков бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников отрасли во многом зависят динамичное развитие экономики республики, укрепление индустриального потенциала, надежная работа жилищно-коммунального комплекса.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, благополучия, неизменного достижения поставленных целей! Пусть самой надежной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а ваш дом будет наполнен добром и любовью!

Александр Щерба,

Председатель Верховного Совета ПМР.