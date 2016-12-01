Вадим Красносельский: ГАРАНТИЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ

Наша газета уже сообщала, что Вадим Красносельский, как и обещал на пресс-конференции после своего избрания на пост Президента Приднестровья, совершил свой первый визит в новом качестве в Москву по приглашению российской стороны.

В российской столице он провёл встречи с вице-премьером и Спецпредставителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, а также замглавы МИД России Григорием Карасиным. Об этом наша газета уже рассказывала. Теперь же у нас появилась возможность более подробно познакомить вас с тем, о чём шла речь во время пребывания главы нашего государства в Москве. Сразу же по возвращении Вадим Красносельский дал интервью по итогам своего визита.

«Его цель (визита. – Прим. ред.) – ещё раз утвердить российский вектор и показать необходимость выполнения «Народной программы» – тех обещаний, которые были даны. Конечно, без помощи, в том числе консультативной помощи, Российской Федерации это сделать невозможно. Поэтому эти консультации были проведены, и Дмитрий Олегович Рогозин подчеркнул необходимость и правильность именно социально-ориентированной экономики – в Приднестровье по-другому быть не может – и подчеркнул необходимость реализации «Народной программы». Поэтому та помощь, которая предусмотрена, в том числе помощь пенсионерам, оговаривалась и будет оказана со стороны России», – сказал, общаясь с представителями СМИ, Президент.

Во время встречи с замминистра иностранных дел России, по словам Вадима Красносельского, обсуждались перспективы переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию. «Мы определили наше видение по переговорному процессу. Принципиальный момент состоит в том, что переговорный процесс, каким бы он ни был трудным, должен быть продолжен, в том числе и в формате «5+2» (Молдова и Приднестровье – стороны; Россия, Украина и ОБСЕ – посредники; ЕС и США – наблюдатели. – Прим. ред.). Это та переговорная площадка, где Приднестровье имеет право голоса и возможность отстоять свою позицию, конечно, опять же при помощи Российской Федерации. И министерство иностранных дел, и я как Президент заинтересованы в продолжении переговорного процесса в данном формате», – сказал по этому поводу глава государства.

Поднималась во время визита в Москву и тема российской помощи. В частности, обсуждался вопрос об оказании Россией Приднестровью содействия в стабилизации курса приднестровского рубля путём восполнения приднестровского золотовалютного резерва. «Сегодня необходимо стабилизировать курс валют в коридоре, который определил Верховный Совет, – это 11 рублей 30 копеек за доллар США. Я об этом уже неоднократно говорил. Поэтому, конечно, желательна помощь России в части пополнения золотовалютного запаса».

Вадим Красносельский также сообщил журналистам, что во время встречи с Дмитрием Рогозиным обсуждался и вопрос об интеграции приднестровской экономики в евразийскую. «Мы, конечно же, и это я говорил Дмитрию Олеговичу Рогозину, рассчитываем на экономическую помощь России, но мы хотим быть интересными для неё. Для этого республика должна развивать и агропромышленный комплекс, и лёгкую промышленность, и другие отрасли индустрии. Их продукция интересна российскому потребителю. Мы готовы быть конкурентными», – сказал Вадим Красносельский. При этом он подчеркнул, что наиболее оптимальным с этой точки зрения будет дальнейшее развитие экономических связей Приднестровья с российскими регионами. В качестве примера на встречах в Москве было приведено сотрудничество ПМР с Воронежской областью.

Продолжая тему российской помощи Приднестровью, в интервью журналистам Вадим Красносельский сообщил, что намерен привлечь российские контрольные органы для отслеживания расходования средств, поступающих из России, а также движения денег на газовом счёте. «Я глубоко убеждён в необходимости именно российского аудита в лице Счётной палаты или иного контрольного органа над помощью со стороны России. Это и газовая составляющая, и иная экономическая помощь», – заявил Вадим Красносельский. Также он подчеркнул, что намерен передать функции внутриприднестровского контроля за газовым счётом совместной парламентско-правительственной комиссии и рассекретить большинство расходов с него. «Что мы можем сделать сами для открытости и подконтрольности? Касательно газовой составляющей я приму решение, и функция контроля над ней будет передана исполнительной ветви власти в лице Правительства и Верховному Совету, как это было раньше. Есть две ветви власти – законодательная и исполнительная, – заявил по этому поводу Вадим Красносельский. – Есть Счётная палата при Верховном Совете – пожалуйста, контролируйте, составляйте отчёты. Это будет делаться гласно, открыто перед народом. Президент должен будет контролировать общий порядок цифр, но вмешиваться в контроль или единолично контролировать – это недопустимо. Это называется узурпация власти, по большому счёту. Поэтому будет, исходя из принципа сдержек и противовесов между двумя ветвями власти, создана совместная группа или комиссия для контроля над российской помощью. Я думаю, это во многом облегчит работу и российским коллегам. Эта формула будет абсолютно приемлема и для Российской Федерации». При этом Президент добавил: «Когда газовый счёт контролировался только Администрацией Президента, возникало много вопросов. Плюс ещё элементы секретности. Когда это будут делать органы законодательной и исполнительной власти, причём сообща, консолидированно и при убранных многих грифах секретности, то, я думаю, что вопрос сам уйдёт как таковой. Я уже говорил, что не будет всё легко. Всё будет сложно, конечно, но будет честно перед народом. Это очень важно».

Не был обойдён вниманием во время пресс-конференции и вопрос о военном сотрудничестве между Москвой и Тирасполем. Вадим Красносельский по этому поводу заявил, что практика проведения совместных российско-приднестровских учений, начатая в уходящем году, будет продолжена и в будущем.

Относительно ответных визитов российских гостей высокого ранга Президент Приднестровья подчеркнул, что пока этому мешают новогодне-рождественские праздники. Визиты, по словам Вадима Красносельского, обязательно будут, но в конце января, в феврале и марте.

Во время пребывания в Москве Вадим Красносельский дал интервью российским СМИ. Уже в Тирасполе, беседуя с представителями приднестровских СМИ, Президент посетовал, что, к сожалению, в России (его собеседников по официальным встречам это не касается) очень мало знают о Приднестровье. Интерес со стороны российских масс-медиа к республике вспыхивает только по поводу каких-нибудь неординарных событий, каким, например, стали недавние президентские выборы. «Я всегда говорил о том, что, к сожалению, Приднестровье недостаточно представлено в российском медиа-пространстве, – отметил Вадим Красносельский. – Все знают про войну 1992 года, про миротворческую миссию, но там очень слабо представляют наш сегодняшний день – наши возможности, потенциал наших людей. Этот интерес проснулся в связи с выборами Президента Приднестровья. Мы не должны останавливаться. Мы должны развивать информационную политику таким образом, чтобы максимально большее количество российских граждан знали больше о Приднестровье, чтобы был интерес к республике, чтобы был туристический поток к нам. На эту тему будет отдельный разговор с Правительством. Будет отдельная госпрограмма».

На вопрос, а что всё-таки интересовало российских журналистов в этот раз, во время пресс-конференции в Тирасполе Вадим Красносельский ответил: «Интересна наша жизнь, наши соседи, наш вектор и так далее. То, о чём у нас говорят все – начиная с кухни и заканчивая кабинетом высокого начальника, это и интересовало ваших российских коллег. Были также вопросы по поводу формирования Правительства. Кабинет формируется. Должностные лица назначаются».

По поводу формирования нового состава Правительства Президент добавил: «Наша задача – до конца недели сформировать работоспособное Правительство. Главная задача – стабилизация экономического развития и создание условий для нормального общения государства и гражданина. В этом я вижу изменение философии фискальных и контролирующих органов на консультативный характер. Это очень важно. Я уже говорил, что можно простить многое чиновнику – и недоработку, и ошибку. Всё бывает. Кто не работает, тот действительно не ошибается. Но ни в коем случае не будет прощаться чванство и хамство в отношении граждан. Надо всем давно понять, что мы живём в маленьком государстве. Мы все друг друга знаем, и мы должны быть, как одна большая семья. В семье как выстраиваются отношения? По-доброму, правильно же? Если в семье злые отношения, эта семья распадается. Так примерно и Приднестровье. Мы должны зациклить работу государства для каждого человека. Конечно, не сразу, это только по желанию не делается, но, тем не менее, постепенно мы этого достигнем. Главное – иметь такой вектор развития и постепенно идти к положительному результату».

По словам Вадима Красносельского, Москва не вмешивается в процесс формирования приднестровского Правительства, но очень внимательно следит за новыми назначениями. «Позиция Москвы – невмешательство. Работать-то нам. Но Москве интересны назначения. Они интересуются, спрашивают. При формировании кабинета и Председатель Правительства, и многие министры посетят город Москву, познакомятся с профильными специалистами, которые будут курировать Приднестровье в той или иной части. Это будет обязательно сделано», – сказал по этому поводу Президент.

Визит Вадима Красносельского в Москву совпал по времени с трагической вестью из Анкары об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Как отметил в ходе интервью приднестровским журналистам Президент, он возложил живые цветы к зданию МИД России, а по поводу произошедшего в турецкой столице заявил: «Убийство российского посла – факт вопиющий. Это вызов. Это попытка стравить Россию с Турцией. Я думаю, что это не получится ни у кого. Все понимают, на что это направлено было. Это говорит о том, что с террористами договориться нельзя и не получится никогда. Террористы понимают только одно – силу. Это война, по большому счёту, война информационного характера, война гибридная. К сожалению, уже есть жертвы этой информационной и гибридной войны. Миротворческая миссия России, которую она проводит, в том числе и на Ближнем Востоке, многих раздражает. Россия проводит миротворческую операцию в Сирии, я в этом глубоко убеждён, по обузданию агрессора в лице ИГИЛ и других террористических организаций. Это раздражает и террористов, и тех, кто за ними стоит. Погибший посол – жертва этой войны. Он, как солдат, пал на поле битвы. Я выразил соболезнование Григорию Борисовичу Карасину в связи с гибелью его коллеги».

Невольно пришли аналогии и с ситуацией вокруг Приднестровья. «Миротворческая миссия России здесь уже 24 года. Мы находимся в том же состоянии информационной, гибридной войны. Но есть мнение народа, а с народом воевать сложно. Надо прислушиваться к народу, а народ выбрал свой вектор – независимость Приднестровья с последующим свободным вхождением в состав России. Это наша база, наша идея, и я ни на шаг не отступлю от мнения приднестровского народа. Мир меняется – вокруг нас происходит геополитическая катастрофа, от которой мы зависим во многом, но гарантия именно нашей безопасности – наша независимость, я в этом глубоко убеждён. Мы её потерять не должны», – сказал Вадим Красносельский.

Александр Никитин