У терроризма нет ни национальной, ни религиозной, ни идейной принадлежности. У него свое, собственное, страшное лицо

Теракты в Анкаре и Берлине в очередной раз заставили весь мир говорить об исламском терроризме. Во вторник посмотрел я несколько ток-шоу по разным российским телеканалам на эту тему. Вообще-то само понятие «шоу» не совсем вяжется с произошедшим. Ну да ладно, мы живём в достаточно циничном мире. Резанула фраза, которую произнёс один политолог, заявив, что идёт «война нецивилизованного мира против цивилизованного». Может быть, я и не прав, но после этой фразы дорога для «авторитетного эксперта» должна была пролегать прямиком в зал судебных заседаний за разжигание межконфессиональной и межэтнической розни. А ведь он не один…

Исполнителя теракта в Берлине не нашли до сих пор. Поймали, да не того. Убийцу Андрея Карлова застрелили, даже не попытавшись взять живым. Но всем тут же постарались впихнуть в сознание, что за всем этим стоит ИГИЛ. Но как же, спросите Вы, ведь данная террористическая организация взяла ответственность за теракты? На ИГИЛ вешать все теракты удобно для всех, в том числе и для самого ИГИЛ. Была бы в этом хоть крупица здравого смысла, то ИГИЛ бы брал ответственность и за землетрясения, и за тайфуны. Терроризм основан на страхе. Поэтому террористическим организациям всё равно, кто совершает убийства – психопат-одиночка или же представитель «умеренной оппозиции». И в том, и в другом случае можно всё приписать себе. Кстати, об «умеренной оппозиции» в Сирии. Как сообщают СМИ, в день убийства Андрея Карлова у здания российского посольства прошла акция протеста под флагами не ИГИЛ, а как раз тех сирийских организаций, которым благоволят Соединённые Штаты и их союзники. Да и «Джабхат ан-Нусра» до недавних пор в «цивилизованном мире» считалась тоже «умеренной».

Убийство Карлова надо рассматривать в первую очередь через призму антироссийской истерии, развязанной в США и союзных им странах. Бои под Алеппо – лишь повод. Не наносила бы российская авиация удары по боевикам в Сирии, нашёлся бы другой повод. Против России (как бы она ни называлась – Московское княжество, Российская Империя, Советский Союз или Российская Федерация) во все времена велась на Западе информационная война. Поэтому у «мстителя» за Алеппо, убившего российского дипломата, нашлись «всхлипыватели». Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк на своей страничке в «Фэйсбуке» назвал убийцу российского посла «героем своего народа». У украинского парламентария с логикой что-то неладно. «Мстил» «герой» за сирийцев, так причём тут турецкий народ? Ответ пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, также опубликованный в «Фэйсбуке», был краток: «Я не буду это комментировать. Бесноватые не моя епархия».

Не должно быть никакой разницы, кто стреляет, взрывает или давит людей грузовиками – левый радикал или правый? Джихадист или полоумный Брейвик, желавший очистить матушку Европу от «пришельцев»? Католик из ИРА или же протестант из «Ордена оранжистов»? Лично я разницы не вижу. Я вижу лишь «грабли», на которые методично раз за разом натыкаются по всему миру. И это будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнут те, кто с сочувствием относится к террористам. Террор должен быть осуждён, какую бы идейную подоплёку под него ни подводили. И уж тем более ошибкой является настойчивость, с которой СМИ смакуют национальность или религиозную принадлежность террористов. Террор не имеет ни национальности, ни религии. Так с ним проще бороться. Заметьте, что в Советском Союзе всегда с осуждением относились к терактам, которые устраивали боевики RAF, «Красных бригад», ИРА и так далее. Никогда в СССР их, несмотря на левые убеждения, не считали «борцами за свободу». Говорили прямо – террористы. А вот на Западе отношение к террористам всегда было иным. Скоро исполнится 40 лет серии терактов в Москве. 8 января 1977 года в столице СССР прогремело три взрыва – в вагоне метро, внутри продовольственного магазина и возле ещё одной торговой точки. Погибло 7 и было ранено 37 человек. Армянских националистов, организовавших теракты, в западной прессе окрестили «борцами за права национальных меньшинств». В защиту террористов выступили и так называемые советские диссиденты. Кстати, если хорошенько пошерстить Интернет, то и у Брейвика тоже найдутся сочувствующие…

Цель теракта в Анкаре очевидна. Только-только начали восстанавливаться нормальные отношения между Россией и Турцией. Именно по ним и наносился удар. А желающих это сделать руками «одиночки-мстителя» ой как много. И ИГИЛ здесь стоит отнюдь не в первых рядах. О том, что именно налаживающиеся российско-турецкие отношения и были целью теракта в Анкаре, во вторник в Москве заявил во время переговоров со своим турецким коллегой Мевлетом Чавушоглу российский министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом глава МИД России подчеркнул, что случившееся заставляет бороться с международным терроризмом ещё решительнее.

Кирилл Нефёдов