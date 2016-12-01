СКОРБИМ ВМЕСТЕ С РОССИЙСКИМ НАРОДОМ

Три дня назад в Анкаре в результате террористического нападения погиб Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов. Вчера в Тирасполе представители национальных общин и воспитанники коррекционного учреждения возложили цветы к пункту выездного консульского обслуживания посольства России в Молдавии.

В составе колонны представители диаспор прошли от Мемориала Славы к пункту выездного консульского обслуживания.

Заместитель Председателя Верховного Совета, председатель русской общины г. Тирасполя «Русский дом» Галина Антюфеева назвала совершенное преступление циничным и жестоким. По её словам, Президенту РФ Владимиру Путину хотят помешать в проведении мудрой и миролюбивой политики, направленной на прекращение вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. «И для того, чтобы хоть каким-то образом испортить отношения стран, был совершен этот вызов: убит посол РФ, – сказала Галина Антюфеева. – Мы скорбим вместе с народом России. Уверена: выстроенная, правильная политика будет и впредь реализовываться главой Российского государства, и нет такой силы на земле, которая могла бы испортить отношения между народами».

Представители армянской и азербайджанской диаспор Приднестровья подчеркнули: случившееся – это не только трагедия для близких дипломата, русского народа, но и для всех народов, которые сознают, как важно беречь мир в нашем общем доме. И ошибаются те, кто думает, что таким путем – путем убийства дипломатов – можно посеять межнациональную рознь, раздуть пламя войны. В современном мире всё больше людей приходят к пониманию, откуда на самом деле исходит угроза. И это вовсе не миролюбивая, поистине дипломатичная политика Путина. Остается лишь надеяться, что агрессивным выпадам, попыткам дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке (и не только) будет положен конец.

Как отмечается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ, Андрей Геннадьевич Карлов на посту главы дипмиссии в Анкаре проявил высокий профессионализм в деле всемерного продвижения российско-турецкого сотрудничества, в доведении до руководства и общественности этой страны российских подходов к ключевым международным и региональным проблемам, укреплении между нашими государствами духа взаимопонимания и партнерства.

Андрея Геннадьевича отличали блестящий профессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспособность, умение быстро находить эффективные решения задач любой сложности, интеллигентность и умение сохранять спокойствие в самых непростых ситуациях, исключительно участливое, доброжелательное отношение к коллегам по службе.

По словам директора консульского департамента МИД России Евгения Иванова, убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова стало «выстрелом в спину» всем его коллегам, чьи усилия направлены на разрешение возникающих конфликтов сугубо мирными средствами, за столом переговоров.

Николай Феч