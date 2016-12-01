Президент ПМР выразил соболезнование по случаю убийства российского посла в Турции

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил телеграммы Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в РМ Фариту Мухаметшину и зампреду Правительства РФ, Спецпредставителю Президента России по Приднестровью Дмитрию Рогозину со словами глубокого сопереживания и сочувствия в связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турции Карлова Андрея Геннадьевича.

«Народ Приднестровской Молдавской Республики разделяет боль российского народа и соболезнует семье погибшего. Нападение на российского дипломата стало ещё одним свидетельством бесчеловечности и опасности международного терроризма», – говорится в телеграммах.

Президент Приднестровья выразил уверенность в том, что в скором времени организаторы и заказчики этого преступления понесут заслуженное наказание. «Пусть слова нашего искреннего сочувствия станут поддержкой в этот скорбный час», – заключил Вадим Красносельский.