ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

О них забывают, когда в доме светло. О них вспоминают, когда света нет. Имя им энергетики. В пафосном порыве журналисты нередко называют их современными Прометеями. А ведь и вправду, именно энергетики приносят людям свет, тепло и уют. Накануне самого семейного праздника – Нового года – они отмечают свой профессиональный праздник.

С поздравлениями по случаю Дня энергетика к коллегам обратился генеральный директор ГУП «ГК «Днестрэнерго» Михаил ДОБРОВ:

– На нас возложена почетная и ответственная миссия – нести людям свет. От нашей работы зависит состояние энергетического комплекса, развитие экономики и социальной сферы, безопасность государства. Мы нередко сталкиваемся с трудностями, но всегда преодолеваем их. В основе этого – ваши профессионализм, опыт, преданность делу. В профессиональный праздник я выражаю коллегам благодарность за общий нелегкий и ответственный труд. Желаю здоровья, счастья, успехов.

Финансовый директор

ГУП «ГК «Днестрэнерго» Галина ШЕВЧУК:

Сколько заработали – столько и потратили

За 11 месяцев текущего года финансово-экономические показатели работы предприятия в сравнении с таким же периодом прошлого года ухудшились примерно на 30%. Это вылилось в значительную сумму недополученных от потребителей электроэнергии средств. Такое положение вызвано падением объемов отпуска и реализации электрической энергии как потребителям ГУП «ЕРЭС» по распределительным сетям, так и неритмичной работой ММЗ, который является для «Днестрэнерго» одним из крупнейших потребителей энергии.

В свою очередь это негативно отразилось на выполнении запланированной на этот год инвестиционной программы ремонта и модернизации сетей и оборудования. Именно ее сократили примерно на треть, поскольку есть затраты, которые невозможно уменьшить, – технологические потери при транспортировке, выплата зарплат и налогов, обеспечение мероприятий, связанных с охраной труда персонала, приобретение ГСМ и т.д. В общем, сколько денег получили, столько и израсходовали на жизнеобеспечение и исполнение производственной программы предприятия.

Нельзя не отметить, что на протяжении последних четырех лет тариф на услуги по передаче электрической энергии для различных групп потребителей остается неизменным. Негативную роль сыграло также реальное повышение курса доллара по отношению к рублю ПМР.

В этой ситуации большая ответственность ложится на инженерно-технический персонал, который безошибочно должен определяться с тем, что необходимо приобрести, какие работы произвести в первую очередь, чтобы и в дальнейшем выполнять главную функцию энергетиков – надежное и бесперебойное обеспечение потребителей электрической энергией. Несмотря на все сложности, с этой задачей коллектив «Днестрэнерго» справился и в текущем году.

Технический директор

ГУП «ГК «Днестрэнерго» Андрей ГИЦМАН:

Модернизация жизненно необходима

Наши специалисты на основе знаний и опыта определяют то, что нуждается в замене, реконструкции или модернизации в первую очередь. Учитывая, что большинство используемого оборудования выпущено в 70-х годах прошлого столетия, запчасти к нему не выпускаются, его ремонт зачастую нецелесообразен – более оптимальным является замена оборудования на современное, которое не будет нуждаться в обслуживании на протяжении ближайших трех десятков лет.

Бурное развитие энергетики в нашем регионе происходило в 60-80-е годы. Теперь приходит пора выработки ресурса оборудования, средний износ которого составляет 75-80%. Заменить все в одночасье у нас нет ни сил, ни средств, приходится определять приоритеты, что заменить в первую очередь, что во вторую. Вместе с тем, от внедрения нового оборудования мы, безусловно, получаем экономический эффект.

В последние два года технический персонал предприятия сконцентрировал усилия не только на плановых регламентных работах, но и взял курс на модернизацию основных фондов буквально по всем направлениям деятельности.

Так, для диспетчерской службы устанавливается оборудование, которое позволит нам управлять энергосистемой республики непосредственно с диспетчерских пунктов «Днестрэнерго». Этот процесс займет не один год, все будет зависеть от наличия финансов, при этом сейчас часть подстанций уже оснащена оборудованием телесигнализации, телемеханики и телеуправления, что позволяет управлять, анализировать и контролировать их работу.

Проводимые мероприятия направлены на снижение эксплуатационных расходов. В перспективе диспетчер будет получать данные о состоянии всех подстанций и требуемые параметры с наших объектов в режиме реального времени, в том числе посредством видеосигнала. В этом случае у него будет возможность своевременно среагировать на нештатные ситуации, чтобы потребители не оставались без электроэнергии. Энергетики способны будут даже предотвращать ее отключения, предварительно перенаправив электроэнергию по другим сетям.

В настоящее время порядка половины наших подстанций 110 кВ «обвязаны» по сети точками радиодоступа на основе wi-fi. Это позволяет передавать большой объем данных в режиме реального времени. Заменяемое оборудование на подстанциях, в самом диспетчерском пункте, релейная защита на объектах – все это в комплексе способствует повышению надежности энергосистемы республики. За основу мы берем самые современные разработки и технологии.

За счет получаемых средств мы приобретаем новое оборудование у надежных и давно зарекомендовавших себя производителей, всегда учитываем оптимальное соотношение его цены и качества. Одновременно проводим обучение персонала на заводах-изготовителях с получением соответствующих сертификатов, для возможности самостоятельного монтажа и обслуживания. Сегодня наши специалисты и монтируют получаемое оборудование, поскольку нанимать подрядчиков выходит дорого, а у нас сейчас каждый рубль на счету. Тем самым повышаются профессиональный уровень и квалификация персонала.

Поскольку зоной нашего обслуживания является вся территория республики, важный фактор успешной работы – наличие комфортного, экономичного и проходимого в любых дорожных условиях транспорта. Только в этом году приобретено шесть единиц новой автомобильной техники, две из которых специального назначения. Для нас всегда важно оперативно прибыть к месту проведения работ, для выполнения которых требуются качественный инструмент и приспособления, средства малой механизации, измерительные приборы, спецодежда и обувь, а также средства защиты. Всем этим работники обеспечиваются в полном объёме, ведь от этого нередко может зависеть их безопасность.

В активе 16-го

Несмотря на усеченное финансирование, в рамках инвестиционной программы предприятия на этот год проведен ряд мероприятий по капитальному ремонту подстанций и линий электропередачи, модернизации, реконструкции и замене устаревшего оборудования на эффективные комплексы управления энергосистемой.

За 11 месяцев заменено более 160 опор, установлено порядка 3000 изоляторов. В актив трудового коллектива «Днестрэнерго» также можно записать реконструкцию двухцепной ВЛ-110 кВ с установкой 7 современных многогранных опор, выполнение капитального ремонта 5 выключателей и 2 трансформаторов 110 кВ, производство комплексного ремонта 3 подстанций; монтаж 6 элегазовых трансформаторов тока 110 кВ, замену 12 трансформаторных вводов 110 кВ, установку 13 вакуумных выключателей 35 кВ, 9 элегазовых выключателей 110 кВ, 300 анализаторов качества электроэнергии, 56 электронных счётчиков для проведения модернизации измерительных цепей и т.д. Для создания комфортных условий для работы персонала выполнен ремонт зданий, сооружений и внутренних помещений объектов, различными материалами и оборудованием пополнен аварийный запас предприятия.

Благодаря реализации указанных мероприятий удаётся значительно снижать эксплуатационные затраты, сводить к минимуму количество аварийных отключений.

Человеческий потенциал

Самым ценным, не подверженным никаким кризисам и инфляции, для предприятия являются его работники – высококлассные мастера. Их труд лежит в основе деятельности предприятия, отвечающего за энергоснабжение республики. Несмотря на различного рода финансовые катаклизмы, в этом году удалось сохранить коллектив, в котором по-прежнему трудится 600 человек. Отрадно, что и текучесть кадров снизилась – люди стали дорожить рабочим местом.

Конечно, всегда особенно сложной для руководителей предприятия задачей является определение лучших работников. В этом году безусловными лидерами производственной деятельности стали мастер Бендерской группы подстанций Александр Карай и электромонтер службы линий электропередачи 35-330 кВ Дубоссарского филиала Александр Кердалев.

В 2007 г. Александр Карай окончил ПГУ по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». Трудовую деятельность в энергетике начал электрослесарем Бендерской группы подстанций. Спустя два года стал мастером. Коллеги выделяют в Александре, с одной стороны, грамотное управление персоналом группы, с другой – чёткое выполнение указаний руководства. Организаторские способности Александр Карай особо проявил в ходе работ по монтажу элегазовых выключателей 110 кВ и вакуумных на напряжение 35 кВ. Как отмечается в производственной характеристике, «за время работы зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнительным работником, постоянно совершенствующим свои знания и технические навыки при освоении новой техники и оборудования».

Александр Кердалев в познании премудростей профессии решил не останавливаться на достигнутом, сейчас он получает высшее специальное образование. Первая запись в трудовой книжке в энергосистеме – электромонтер 2-го разряда. Зарекомендовав себя в качестве ответственного, исполнительного, вдумчивого сотрудника, стал мастером службы ЛЭП. За время работы освоил смежную профессию водителя и автослесаря 3-го разряда. Александр трудолюбив, пользуется авторитетом в коллективе, охотно делится опытом с молодежью, всегда с должным вниманием относится к выполнению поручений.

Коллеги отмечают честность, добросовестность, самоотверженность, целеустремленность Александра Кердалева, который, не считаясь с усталостью, всегда качественно и своевременно выполняет порученные задания.

Александр Кердалев со 2 марта по 1 августа 1992 г. в составе народного ополчения принимал активное участие в защите Приднестровья.

При этом нельзя не отметить, что во всех подразделениях есть работники, которые активно и с энтузиазмом работают для стабильного функционирования электросетевого комплекса, но чтобы перечислить всех и их заслуги, статьи в газете будет крайне мало, потребуется издание отдельной книги.

Вот такие люди составляют костяк трудового коллектива «Днестрэнерго». Сегодня энергетики отмечают профессиональный праздник. Поздравим их с праздником и пожелаем безаварийной работы.

Савва

морозов