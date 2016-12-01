ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СОЧЕЛЬНИКА

В Григориополе состоялся III республиканский конкурс обычаев и обрядов «Родник традиций». На нем представляли коллективы два столичных учреждения культуры:

МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел» и Центр досуга молодежи «Юбилейный».

Дружная и творческая команда ТДНТиР была представлена в Григориополе тремя творческими коллективами: кружком «Волшебный клубок», народным клубом «Самоцветы», а также коллективом, сплотившим всех творческих работников Дома народных традиций во главе с художественным руководителем Натальей Зюзиной, а также Анной Сирияк, Алиной Мунтян, Ириной Петровой, Евгением Чобану.

«По жребию от государственной службы по культуре нам выпало показывать обряд на тему «Рождественский сочельник», – рассказывает участник постановки Анна Сирияк. – Но так как мы коллектив Дома традиций и ремесел, то могли бы инсценировать любой обряд».

В Григориополе в день смотра царила праздничная атмосфера, которая заряжала всех хорошим настроением. Играла колоритная молдавская музыка, а на праздничном подворье угощали выпечкой, вином. «Город нас очень радушно принял. Фестиваль стал отличным поводом собраться вместе, потому что все мы чувствуем народную общность именно в контексте традиций, нашего культурного кода», – отмечает Алина Мунтян, работник ТДНТиР.

Действие театрального представления, посвященного рождественскому сочельнику, проходило в украинской избе, где хозяйка вместе с дочерьми накрывала праздничный стол. Действие сопровождается приговорами: «А под стол положь молот железный, чтоб здоровье не ушло: будем класть на него ноги да просить у Господа крепости духа и тела». Не обходится без песен колядовщиков. Украшением номера стало выступление народного ансамбля казачьей песни «Станица». «Готовясь к представлению сочельника, мы, будучи молодым творческим коллективом, собирали информацию у наших родственников по селам Приднестровья, чтобы как можно более полно воспроизвести сочельник в селе», – поделилась Анна Сирияк.

Теплый григориопольский прием завершился для гостей из столичного Дома народных традиций и ремесел и хорошими оценками жюри. По итогам смотра они получили Гран-при смотра «Родник традиций». Впереди у столичного Дома народных традиций и ремесел новогодние праздники: красочные сценические постановки для детей пройдут с 25 декабря по 5 января.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.