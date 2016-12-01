ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

На столе в кабинете директора Каменской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Юрия Грекова оригинально оформленный диплом Федерации Республики Молдова по легкой атлетике, присвоенный учебному заведению за достигнутые успехи в развитии легкой атлетики и высокий уровень организации международных соревнований по данному виду спорта.

Надо отметить, что итоги работы федерация подводит каждые четыре года в рамках конференции, где определяются лучший спортсмен года (юноша и девушка), лучший тренер, лучшие спортивные школы…

В нынешнем году конференция состоялась 16-17 декабря в Кишиневе. Каменская СДЮШОР – среди пяти подобных заведений дополнительного образования, удостоенных этой награды.

По мнению Юрия Грекова, таким образом федерация высоко оценила не только труд тренеров, работающих в отделении легкой атлетики (в этом виде спорта ребят тренируют Василий Лысый, Юрий Греков и Григорий Блонский), но и всего персонала школы, который создает молодым необходимые условия для занятия спортом, руководства района и спонсоров, способствующих участию наших юных спортсменов в соревнованиях и в организации спортивных состязаний в Каменке (здесь два раза в год проводятся международные соревнования). В сентябре проходит большой турнир по легкой атлетике (беговые виды и метание), а в апреле

– День метателя. Два года подряд в июне успешно проводится и международный открытый чемпионат города по кроссу.

Примечательно, что лучшим молодым тренером года на этот раз был признан воспитанник Каменской СДЮШОР Вадим Храновский. В нынешнем году он удостоился и звания заслуженного тренера Республики Молдова.

А. СТРАННИК.