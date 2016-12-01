Защитимся от гриппа

В республике началась вакцинация от гриппа. Прививочный материал в количестве 20200 доз поступил на склад республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Вакцина распределена по медицинским учреждениям республики. Партия соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и предоставлена бесплатно международным спонсором. Вакцина действует против вирусов гриппа AH1N1, AH3N2 и против гриппа типа B. Для того чтобы получить прививку, гражданам необходимо обратиться к врачу-терапевту в поликлинику по месту прописки. В случае наличия прививочного материала её сделают бесплатно.