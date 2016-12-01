Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча и.о. министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом. В рамках дискуссии произошел обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова, в том числе в контексте предстоящего председательства Австрийской Республики в ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства констатировал фактическое отсутствие позитивной динамики в диалоге сторон во второй половине текущего года, обусловленное безответственным отношением Молдовы к переговорам с Приднестровьем и исполнению ранее достигнутых договоренностей. «Берлинский протокол – невыполненное «домашнее задание» для всех участников переговорного процесса в формате «5+2». Считаю обеспечение практической реализации пунктов, закрепленных в данном документе, делом чести для сторон и всех международных партнеров, участвующих в процессе молдавско-приднестровского урегулирования», – отметил Виталий Игнатьев. При этом он обратил внимание собеседника на тот факт, что круг накопившихся острых проблем во взаимоотношениях Приднестровья и Молдовы не ограничивается теми вопросами, которые закреплены в Протоколе. «Проблем на самом деле гораздо больше, и все они должны обсуждаться в рамках «Постоянного совещания…», – добавил дипломат.

В свою очередь, глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан заверил Виталия Игнатьева в прилагаемых усилиях по обеспечению последовательности и преемственности работы в переговорном процессе в связи с грядущим Австрийским председательством в ОБСЕ. Он также сообщил главе МИД ПМР о том, что будущий Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм планирует посетить столицу Приднестровья в середине января 2017 года.

В ходе диалога Виталий Игнатьев сделал особый акцент на безотлагательном характере проблемы доставки импортных грузов в Приднестровье по железной дороге в контексте перспектив пролонгации срока действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья».