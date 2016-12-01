ПЕРВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСВЛАСТИ

Премьер-министр Александр Мартынов назначил руководителей государственных служб.

В частности, распоряжением Правительства на пост начальника госслужбы по культуре и историческому наследию назначена Мария Кырмыз. Поздравил главу ведомства с утверждением в должности и.о. заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан.

С момента выделения госслужбы из состава министерства просвещения Мария Кырмыз осуществляла функции руководителя ведомства. И.о. вице-премьера отметил ее большой опыт работы в сфере культуры и нацелил на дальнейшую плодотворную деятельность.

«Решением Президента функционал службы расширен. Это важно, так как мы должны помнить историю. Без прошлого нет будущего», – сказал Алексей Цуркан, пожелав коллективу удачи, сплоченности, благополучия и счастливого Нового года. В свою очередь, Мария Кырмыз поблагодарила за оказанное доверие.

В этот же день в должности начальника государственной службы средств массовой информации утверждена Лидия Колодка.

«Лидия Вячеславовна – профессиональный журналист, обладает большим опытом работы, организаторским талантом. Сфера информации очень важна, и ваша госслужба переживала различные времена, несколько раз реорганизовывалась. Будем надеяться на дальнейшую стабильность. Успехов!» – пожелал руководителю и сотрудникам ведомства Алексей Цуркан.

Продолжит исполнять свои обязанности на посту начальника госслужбы связи и Роман Кураш. Согласно Указу Президента, из состава министерства экономического развития в отдельное ведомство выделена государственная служба статистики. Решением Председателя Правительства на должность начальника назначена Наталья Случинская.

Созданную государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды возглавил Василий Сотников.

«Принципиальная идея Президента – выделить экологический контроль и охрану окружающей среды в отдельный самостоятельный исполнительный орган государственной власти. Учитывая состояние экологии, окружающей среды, обмеление Днестра, гидрологическую засуху, случаи браконьерства и так далее, государственное значение данной службы нельзя преуменьшить. А это значит, и соответствующий уровень доверия и ответственности к вашей службе. Желаю удачи в начинаниях!» – заключил Алексей Цуркан.