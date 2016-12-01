«СКОРАЯ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В минувшую среду последняя, третья партия в количестве шести специализированных автомобилей прибыла в республиканский центр скорой медицинской помощи.

Закуплены они были в рамках программы «Приобретение медицинского оборудования и специализированного медицинского автотранспорта для государственных лечебно-профилактических учреждений на 2016 год», за счет средств Единого государственного фонда социального страхования в размере 1 процента. Заместитель министра здравоохранения Александр Гончар сообщил, что в этом году всего было приобретено 15 единиц карет «скорой помощи». Стоимость одного автомобиля составляет более 740 тысяч рублей. По его словам, сегодня практически все районные и городские лечебные учреждения республики обеспечены современным специализированным автотранспортом, что безусловно позволит улучшить качество оказания неотложной медицинской помощи. В целом, в этом году автопарк станций скорой помощи республики был обновлен ещё на 15 процентов.

Заместитель Председателя Правительства Алексей Цуркан подчеркнул важность и значимость реализуемой программы, поскольку она направлена на то, чтобы скорая медицинская помощь стала действительно оперативной, качественной и доступной для всех категорий граждан. Планируется работу в данном направлении продолжить и в следующем году.

Как рассказал главный врач республиканского центра скорой медицинской помощи Евгений Калалб, полученный автотранспорт укомплектован согласно общемировым стандартам и соответствует автомобилю класса «В», который предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. «То есть на данной машине могут работать различные бригады, как педиатрического так и «взрослого» профилей. Также можно оказывать реанимационную помощь, пострадавшим в ДТП, при инфарктах, инсультах и т. д. По сути, это универсальная машина для оказания помощи практически всем категориям больных с различными патологиями», – пояснил Евгений Калалб. Насколько новые автомобили важны для отрасли здравоохранения, судите сами: в год по республике выполняется порядка 140-150 тысяч вызовов, то есть каждый третий житель Приднестровья раз в год обращается за скорой медицинской помощью.

Врачи «неотложки» также отмечают преимущества новых автомобилей. Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием: в наличии имеются различные виды носилок, тележка-каталка, дефибриллятор, электроотсос, глюкометр, электрокардиограф, реанимационный набор, а в подарок от производителя – кондиционер в медицинском салоне. Кстати, всё медицинское оборудование произведено в Российской Федерации. Ещё один существенный плюс данных автомобилей – повышенная проходимость, что особо актуально в сельской местности.

Итак, новые кареты «скорой помощи» были распределены следующим образом: две единицы отправились в Днестровск, столько же осталось в Тирасполе и по одному автомобилю направлено в Каменку и Рыбницу.

Ирина Круглова