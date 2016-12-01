ПЕНСИИ И СЕЛО В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

На состоявшемся в среду пленарном заседании Верховного Совета продолжилось утверждение кандидатур на важнейшие государственные посты. На сей раз парламентарии рассматривали представление председателя Приднестровского республиканского банка Владислава Тидвы о назначении на должность его заместителя Алексея Мельника.

Представляя кандидата в свои замы, Владислав Тидва, сам недавно прошедший аналогичную процедуру, отметил, что кандидат имеет большой опыт работы в области финансов – в течение долгих лет занимал различные должности в Центробанке, включая и руководителя ПРБ, а также некоторое время возглавлял министерство финансов. Никаких возражений данная кандидатура не вызвала, и Алексей Мельник был единогласно утверждён на пост заместителя председателя ПРБ.

Ввиду того, что входившие от парламента до сих пор в банковский совет Приднестровского республиканского банка нынешние Председатель Правительства Александр Мартынов и руководитель Центробанка уже не могут представлять там высший законодательный орган, вместо них были назначены депутаты Александр Коршунов и Григорий Дьяченко. Также Верховный Совет в банковском совете ПРБ представляет руководитель Центризбиркома (избрана в ЦИК от парламента) Елена Городецкая.

Недавно Верховный Совет вернул на доработку в Правительство проект республиканского бюджета на следующий год. Тем не менее, на этом своём заседании парламент принял в окончательном чтении бюджет Единого государственного фонда социального страхования на 2017 год. Первоначальный его вариант, по мнению депутатского корпуса, не давал возможности в полном объёме и в срок выплачивать пенсии. После некоторых корректив, произведённых во втором чтении, как отмечали депутаты, эта проблема была решена. «Наши уважаемые пенсионеры могут не волноваться – в будущем году государство гарантирует, что будет выплачивать пенсии, стипендии и пособия вовремя и в полном объеме. Повторения трагической ситуации 2015 года не будет», – заверил депутат Верховного Совета Александр Коршунов.

Был рассмотрен ещё один «пенсионный» законопроект. Будучи ещё Председателем Верховного Совета, Вадим Красносельский внёс поправки в Закон ПМР «О социальной защите ветеранов и лиц пенсионного возраста», согласно которым права на льготы по оплате коммунальных услуг и проезд в транспорте будут распространяться и на людей пенсионного возраста, проживающих в Приднестровье по длительной регистрации и получающих пенсии за рубежом. «Основанием для разработки законопроекта послужили многочисленные обращения пенсионеров, проживающих в республике по длительной регистрации (на срок более одного года), по вопросу предоставления им льгот и пенсионеров по возрасту, постоянно проживающих в республике совместно со своими детьми трудоспособного возраста, но при этом являющимися инвалидами I или II группы, неработающими и не осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность, по вопросу предоставления льготы по оплате коммунальных услуг в размере 50%», – говорится в правовом обосновании к законопроекту. Данный законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Ранее Верховный Совет уже принял законопроекты, которые запрещали закрытие сельских школ и библиотек без согласия на то местных жителей. С принятием в первом чтении изменений в Закон ПМР «О музейном фонде и музеях в Приднестровской Молдавской Республике» то же самое будет распространяться и на сельские музеи. Как отмечали парламентарии, в республике немало уникальных сельских музеев. Поэтому даже если от госслужбы по культуре и историческому наследию поступит инициатива о закрытии того или иного музея на селе, то она может быть заблокирована сельским сходом.

На этом же заседании Верховного Совета был принят во втором чтении законопроект, касавшийся ныне уже бывшей сельской местности. В Приднестровье есть несколько сёл, которые, исходя из численности населения, в Западной Европе, да и в других странах постсоветского пространства, имели бы статус города. Дело в том, что Молдавская ССР в своё время была самой густонаселённой союзной республикой, а поэтому на неё распространялись особые критерии определения статуса населённого пункта. Уже при независимости Приднестровской Молдавской Республики городами стали Каменка, Слободзея, Григориополь. С переходом в городской статус этих районных центров изменился и правовой статус их жителей, имевших приусадебные участки. Они стали горожанами, а, следовательно, и предельные их земельные участки для ведения подсобного хозяйства были урезаны в разы. «Максимальный размер земельного участка, предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства в городе Каменке, составляет 0,15 га, при этом в близлежащем селе Подоймица максимальная площадь предоставляемого участка будет в 4,5 раза больше (0,70 га). Таким образом, жители города Каменки находятся в менее выгодном положении при получении земельных участков, чем граждане, проживающие в селах Каменского района», – указывается в пояснительной записке к предлагавшимся на рассмотрение Верховного Совета изменениям и дополнениям в Земельный кодекс. Восстановление права жителей бывших посёлков городского типа и сёл, ставших городами, иметь приусадебные участки той же площади, что и сельчане, было оформлено парламентом в окончательном чтении. В скором времени законопроект должен поступить на подпись главе государства.

Также второе чтение прошёл ещё один земельный законопроект, опять же касающийся жителей сельской местности. Верховным Советом были приняты поправки в Закон ПМР «О налоге на имущество физических лиц». «В настоящее время налог на имущество физических лиц по домовладениям уплачивается не только в отношении жилых зданий, но и в отношении строений. Таким образом, такие виды строений, как сараи, помещения для содержания животных и другие хозяйственные постройки, подлежат налогообложению наравне с жилыми домами. Зачастую такие строения занимают большие площади, что значительно увеличивает налоговую нагрузку на сельских жителей, учитывая, что именно в селах частные домовладения имеют множество строений, не связанных с жилыми зданиями, в том числе для ведения подсобного хозяйства», – было сказано в правовом обосновании к законопроекту. Как отмечалось во время обсуждения законопроекта, освобождение жителей сельских населённых пунктов от уплаты налога за нежилые помещения повлияет на наполняемость доходной части бюджета. Закон, тем не менее, был принят, а бюджетные потери будут учтены при рассмотрении проекта основного финансового документа на следующий год, который, как было сказано выше, был отправлен на доработку в Правительство.

Кирилл Нефёдов