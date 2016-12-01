КОРОТКИЙ ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ

…Богатейший исторический материал, уникальные памятники археологии и поистине титаническая работоспособность исследователей – вот то, что отличает приднестровскую археологию, делая труд ученых и саму область знаний действенным рычагом на пути к признанию ПМР.

Совсем недавно в Приднестровском госуниверситете был презентован фундаментальный академический труд «Скифский могильник III-II веков до нашей эры у села Глиное». И вот сотрудники НИЛ «Археология» Виталий Синика, Сергей Разумов и Николай Тельнов при поддержке министерства иностранных дел подготовили новое издание, на сей раз научно-популярное, для всех, кто интересуется древней историей края: «Археологическое наследие Приднестровья».

Книга значительно меньше по объему своей предшественницы, да и сам стиль изложения более доступен. В лаконичной форме в работе рассказывается об археологическом достоянии приднестровского народа: уникальных находках, сделанных на берегах Днестра, об истории самих исследований, исторических эпохах, отразившихся, как в зеркале, в тех или иных артефактах.

Материальные свидетельства минувших веков, найденные за последние 25 лет, хранятся в Музее археологии Приднестровья. К сожалению, площадь музея не позволяет представить экспозицию в сколь-либо полном, соответствующем масштабу и значению археологических памятников Приднестровья виде. Впрочем, смеем предположить, что и этот в высшей степени любопытный материал видел далеко не каждый житель республики. Новая книга отчасти восполняет этот пробел, намечая в основных чертах образ того грандиозного наследия, которым мы, приднестровцы, вправе гордиться.

Наш край, нередко именуемый «археологическим Клондайком», способен удивить самыми неожиданными открытиями. К примеру, совсем недавно считалось, что возраст древнейших памятников каменного века, обнаруженных в Приднестровье, не превышает 350 тыс. лет. Однако, судя по современным археологическим данным, первые человеческие коллективы появились здесь около 1 млн лет назад. Вдумайтесь, какой это огромный период в сравнении с тонким слоем письменной истории, истории древнейших государств (около 6000 лет). И вот здесь, на нашей земле, были найдены свидетельства того, бесконечно отдаленного от нас времени.

«Приднестровский Клондайк» всегда привлекал внимание исследователей (в книге есть отдельная глава: «120 лет археологии Приднестровья и 25 лет археологии ПМР»). Однако вплоть до образования республики все находки, сделанные в нашем регионе, поступали в музеи других городов Российской Империи, а затем – СССР. Ныне они являются частью музейных фондов России, Украины и Молдовы. Только с рождением собственно приднестровской археологии артефакты стали оставаться на родине. Поэтому то, что можно видеть ныне в музее археологии Приднестровья (а это более 50 тысяч единиц хранения), – лишь малая часть находок, сделанных за 120 лет.

Как отметил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, внешнеполитическое ведомство уделяет значительное внимание информационному и экспертному сопровождению своей работы. И всё же той части, что посвящена популяризации Приднестровья, высвечиванию всего богатства палитры нашего государства, удается уделить не так много времени и сил, как хотелось бы. Притом что интерес со стороны иностранных коллег к нашему археологическому наследию огромный. По этой причине и была издана книга «Археологическое наследие Приднестровья». Виталий Игнатьев обратил внимание, что работа подготовлена сразу на двух языках (русском и английском), что позволит ознакомить с достоянием Приднестровья широкую общественность за пределами республики.

По словам Виталия Синики, археолога, одного из авторов книги, приднестровские специалисты сотрудничают с ведущими научными центрами стран ближнего и дальнего зарубежья. Материалами раскопок у с. Глиное Слободзейского района заинтересовались даже в Японии и Южной Корее, откуда прислали запросы на недавно увидевшую свет монографию. Открытия, сделанные в Приднестровье, вызывают неизменный интерес ученых из разных сфер, что позволяет задействовать самые современные технологии, опыт специалистов высочайшего уровня.

«Наше взаимодействие с представителями научного мира в области археологии не фикция, «не для отчета», всё это очень конкретно и результативно, – отметил Виталий Синика. – Как и сама приднестровская археология».

Николай Феч