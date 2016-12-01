СЕМЬЯ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

На неделе в культурно-досуговом центре «Мир» состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского фестиваля семейного творчества «Крепка семья – крепки рубежи Приднестровья».

Его инициатором и организатором выступило министерство просвещения. Как отмечают сами участники конкурса, данное мероприятие ещё раз доказало, что приднестровские педагоги не только профессиональные и компетентные учителя, воспитатели, методисты, директора, а ещё и талантливые музыканты, художники, танцоры, певцы, спортсмены.

Обращаясь со словами приветствия к участникам фестиваля, и. о. заместителя министра просвещения Ирина Шведул подчеркнула, что семья – одна из главных ценностей человечества: «В нашем обществе она всегда была и остается связующим звеном между поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. Мы исходим из того, что крепкая, здоровая и счастливая семья – это залог сильного государства».

Основной целью фестиваля «Крепка семья – крепки рубежи Приднестровья» является сохранение и возрождение традиций семейного творчества, укрепление родственных связей между поколениями на основе общности интересов и увлечений в различных направлениях, а также развитие творческого и познавательного потенциала детей и молодежи на примере старшего поколения, стимулирование и поддержка семейного творчества. В конкурсе приняли участие творческие педагоги и члены их семей из государственных и муниципальных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования со всей республики. На муниципальном этапе фестиваля о себе заявили 84 семьи. В республиканском туре за звание самых-самых боролись талантливые педагогические семьи из Тирасполя, Слободзеи и Слободзейского района, Бендер, Рыбницы и Рыбницкого района. В итоге в финал вышли 34 семьи, и решением организационного комитета они все стали победителями фестиваля.

Итак, в номинации «Декоративно-прикладное семейное творчество» лауреатами стали восемь семей, в номинации «Театральная семья» – четыре семьи, «Семейное изобразительное творчество» – четыре, «Танцующая семья» – три, «Спортивная семья» – шесть, «Поющая семья» – семь. Номинация «Музыкальная семья» была представлена двумя семейными союзами, один из которых – семья Замараевых из Слободзейского района – исполнил лирическую композицию, поразив зрителей безупречной игрой на музыкальных инструментах. В этой талантливой и творческой семье каждый её член в той или иной степени связан с музыкой: отец, Александр Юрьевич, – учитель музыки, фотолюбитель и музыкант, мама, Ольга Евгеньевна, – учитель математики, поет в хоре, играет на фортепиано, младший сын Юра мечтает играть на ударных инструментах, первоклашка Даша любит петь, одиннадцатиклассник Сергей любит музыку в разных жанрах, а старшая дочь – студентка ПГУ им. Т. Г. Шевченко – работает учителем музыки и является руководителем вокально-инструментального ансамбля.

Ирина Круглова