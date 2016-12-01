ЧТОБ СБЫЛОСЬ, НАДО ПРАВИЛЬНО ЗАГАДАТЬ!

Дорогие читатели!

Сегодня такой день, когда пришло время оглянуться на год уходящий, а потом посмотреть вперед, в год грядущий. И загадать желание. И если правильно оглянуться, а потом правильно посмотреть и правильно загадать, то желание непременно сбудется.

Мы прожили по-настоящему трудный год. Противоречивый от начала и до конца. Год, в который вместились победы и поражения, разочарования и надежды.

Тем не менее, преодолевая все трудности и сложности, мы показали, что умеем и хорошо трудиться, и хорошо отдыхать, находя в длинной череде буден поводы для праздника.

Каждый о себе определенно скажет, чего было больше, поражений или побед. Но вместе мы можем лишь бесконечно спорить, по-разному оценивая события.

И мы спорили. Дискуссии продолжатся.

Мое первое пожелание – чтобы в следующем году при всех спорах и разногласиях нам чаще находить точки соприкосновения.

Хочу пожелать руководителям сил и возможностей исполнять то, что они обещают народу. Это трудно. Но есть обещания, которые все-таки нужно выполнять, как бы трудно это ни было.

Всем нам хочу пожелать единения и понимания.

Надеюсь, что в газете за прошедший год нашлись размышления и комментарии, интересные для вас. Убежден, и в наступающем году такие будут – мы постараемся. Мы писали, пишем и будем писать для вас, дорогие читатели.

Многие темы и мысли мы находили в ваших письмах, в обращениях, а некоторые статьи рождались прямо в переписке или телефонных разговорах. Когда появлялась удачная публикация, меня спрашивали, откуда мы берем вдохновение, – от вас. Мы пишем благодаря вам и для вас.

Наступающий год долгий. Попробуем сообща воплотить наши

сокровенные желания в жизнь. И еще важное для меня – сказать вам спасибо. Тем, кто нас читает. Тем, кто нас комментирует. Тем, кто восхищается нашей работой, и тем, кто ее критикует, помогая расти и совершенствоваться. Спасибо, что находите время прочитать газету и искренние слова, чтобы высказаться!

Я желаю вам любви,

а вашим близким – здоровья. Ведь если с дорогими людьми все в порядке, а в сердце живет любовь, появляется оно – вдохновение…

С Новым годом!

Владимир Коваль, главный редактор