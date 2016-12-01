ВСЕМ НАМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ВЕСЕЛЬЯ!

Ну а пока маститые астрологи, экстрасенсы, маги и прочие волшебники пытаются заглянуть в будущее, дети, устами которых, как известно, глаголет истина, уже сделали свои прогнозы и с удовольствием рассказали, что же нас ждет в год Петуха.

Ангелина, 9 лет:

«Мне кажется, что в новом году мы будем жить хорошо и радостно. И 2017 год будет лучше, чем 2016-й! Не знаю почему, но я в этом уверена. Да и к тому же Петух – большой, смелый, красивый, умный, поэтому всё плохое должно остаться в прошлом. Единственное, его не надо злить, не стоит замахиваться на него палкой, дразнить, а лучше защищать его и тогда он будет добрый весь год».

Снежана, 9 лет:

«Год будет счастливым, радостным, хорошим. А поскольку Петух – яркий и огненный, то, полагаю, должны произойти какие-нибудь необычные события, которых не ожидаешь. Я, например, хотела бы победить в творческих конкурсах или выиграть школьную олимпиаду. Чтобы задобрить Петуха, я его накормлю хлебом и зерном».

Арсений, 7 лет:

«Я когда смотрел на обычного живого петуха, то заметил, что хвост у него, как огонь, поэтому и год будет огненный. Все люди надеются, что год Петуха пройдет хорошо, без болезней. Вообще, в Новый год, кто хочет, пусть веселится, а кто не хочет, пусть работает.

Петух оценит, он же трудолюбивый, всегда будит своего хозяина. Ведь все знают: и маленькие, и взрослые, что петух заменяет старый-старый будильник. В год Петуха будет много праздников, надо ходить в гости, приглашать их к себе.

Чтобы понравиться Петуху, можно спеть песню или станцевать, например. А ещё я хочу, чтобы в новом году было много снега и было тепло!».

Ксения, 7 лет:

«Наступает год Красного Петуха, поэтому, чтобы ему понравиться, желательно в течение года носить красную одежду. Думаю, этот год будет более красочным и ярким.

Петух – громкий, но не стоит кричать весь год, разговаривайте, как обычно. Ещё Петуха легко разозлить, не дразните его.

Несмотря на то, что Петух встает раньше всех и будит людей, думаю, он не очень трудолюбивый. Он недотрога, любит, чтобы его кормили, ухаживали за ним».

Настя, 5 лет:

«Петух – крикливый, вот и год будет таким же, думаю. А чтобы ему понравиться, надо кукарекать время от времени, будить всех, пораньше вставать, только как это сделать, я ведь люблю поспать?

А ещё год будет веселый, и случится много чего хорошего».

Данила, 6 лет:

«Год будет яркий, чудесный, красивый, радостный и добрый, потому что Петух-то добрый. А то, что он будит всех по утрам, так правильно делает, он переживает, чтобы люди не опоздали на работу.

Я хочу, чтобы в новом году все люди нашего города были счастливые, радостные и любили друг друга».

Настя, 5 лет:

«Петух – крикливый, вот и год будет таким же, думаю. А чтобы ему понравиться, надо кукарекать время от времени, будить всех, пораньше вставать, только как это сделать, я ведь люблю поспать?

А ещё год будет веселый, и случится много чего хорошего».

Арина, 10 лет:

«Год будет веселый, звонкий, чудесный, красочный. Сбудутся все мечты. Лично я хочу, чтобы у меня появился скейт, и чтобы все были здоровы.

Петух – хороший, но если его разозлить, может и клюнуть, но я обижать его не буду».