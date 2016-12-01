К НОВОМУ ГОДУ

Звучит, конечно, банально, но Новый год всегда был, есть и, надеюсь, будет моим любимым праздником. Помню себя ребенком. Вот я заглядываюсь на елочки в витрине магазинов… Наверное, по сравнению с нынешним великолепием магазинных витрин те, из детства, были скромными до убогости, но мне они казались чарующими, волшебными. Вот я наряжаю с мамой елку, любуясь каждым шариком, фигурками зверюшек и сказочных героев, украдкой примеряя себе «роскошные» елочные бусы из раскрашенных стекляшек… Вот с нетерпением жду, когда начнут бить куранты, и я загадаю про себя самые заветные желания… Вот уже можно достать из-под елки свертки и пакеты с подарками… А ещё я любил, спрятавшись под елкой с включенной электрогирляндой, рассматривать загадочно мерцающие игрушки и представлять, что я стал совсем крошечным и попал туда, в елку…

Как недавно это все было! И как давно… Прошли годы, и я сам теперь под Новый год превращаюсь в доброго волшебника, который может творить чудеса для близких и любимых мне людей.

Новый год – праздник, связанный со временем. «Все течет, все изменяется». Даже традиции. Они возникают, живут, умирают. Но есть все же что-то неизменное: запах хвои и мандаринов, «Советское шампанское» и ощущение безудержного детского счастья в ожидании чуда.

Новый год не приходит к нам сразу. Его шаги мы слышим задолго – и начинаем его ждать. Венки, свечи, гирлянды и прочая новогодняя мишура занимают свои места, елка блестит шарами, бусами, подмигивает огоньками, подарки заняли свои почетные места под пушистой зеленой красавицей. Нужно обязательно загадать самое заветное желание, и оно, конечно, обязательно сбудется в следующем году.

Декорации прекрасны, шампанское и фейерверки наготове, все ждет прихода самых близких друзей и сказки, а мы готовы к Новогоднему спектаклю.

Год уходящий завершен. Пора бы оглянуться назад, совсем чуть-чуть, лишь на мгновение, и посмотреть, а что же было. Не хочется в этот день сохранять серьезность, поэтому подведем некоторые шуточные итоги ушедшего года. Итак.

НА РАБОТЕ: утром уходил на работу – 248 раз. Приходил утром на работу – 196 раз. Чего-то там делал – 28 раз. Опаздывал с обеда – 136 раз. Не опаздывал с обеда – 9 раз. Отобедал на рабочем месте – 65 раз. Просил в бухгалтерии зарплату – 24 раза. Стоял на коленях перед бухгалтером – 12 раз по 3,5 часа (всего 42 часа). Принес зарплату домой – уточняется, сколько раз. Поругался с начальником – 95 раз. Из них: он ругал – 94 раза, я его ругал – 1 раз.

ДОМА: забил гвоздь – 1 раз. Вымыл посуду – 2 раза (всего 5 предметов). Чинил бачок в туалете – 1 раз. Упал с бачка в туалете – 1 раз. Покупал новый бачок – 1 раз. Вызвал сантехника – 1 раз. Напились с последним – 2 раза (с перерывом на установку бачка). Хотел починить швейную машину жены – 3 раза. Жена испугалась и спрятала машину – 3 раза. Обиделся и ушел из дома…, потому что не понимают тонкой мужской души – 5 раз. Все мужики – сволочи (подумал про себя) – 365 раз.

ТИХИЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ: обругал любимую тещу – 144 раза, назвал козой просто – 362 раза, козой драной – 516 раз, мымрой – 1902 раза.

ПРОЧЕЕ: подрался с хулиганами: я ударил – 1 раз, они ударили меня – 28 раз. Я победил!.. Они убежали, а я остался… на земле. Посмотрел на себя в зеркало и заплакал – не один раз.

А если серьезно… Хочется пожелать и себе и окружающим (может, это будет звучать банально), чтобы все печали и горести остались в уходящем году, чтобы новый год не приносил забот, чтобы все задуманное исполнилось…

И все-таки стоит с почестями «отправить на покой» уходящий 2016 год… Это год, который стал переломным в нашей жизни, год, который многое нам дал, но также и отнял многое, год, который научил нас многим вещам, год, который уходя унесет с собой все переживания и радости, перенесенные всеми нами, год, который был до предела насыщен событиями (да еще какими)…

И теперь давайте спросим словами великого классика: «Что год грядущий нам готовит?». А ответим своими словами. Хотелось бы верить, что только хорошее, и так оно, конечно же, будет. Пусть 2017 год станет годом исполнения мечты, пусть он станет годом претворения в реальность наших желаний, пусть он будет годом достижения наших целей! А тем, кто еще не нашел свою любовь, а может просто не хочет впускать ее в свое сердце, хочу пожелать: не бойтесь влюбляться, ведь только в этом нестабильном, но поистине завораживающем состоянии можно творить чудеса, можно быть ребенком с искрящимися от счастья глазами, можно босиком бегать по лужам и петь песни под падающем снегом на пустынной улице, можно позвать сказку, и она обязательно придет в дом, ведь для влюбленного человека преград не существует.

В канун Нового года много чего пишут, советуют, желают… Пожелаю и я. Настроения –

праздничного, пожеланий – искренних, а ожидания – волшебного.

Владимир Кузнецов