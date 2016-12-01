Вадим Красносельский, Президент ПМР

Уважаемые приднестровцы!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!

Новогодние и рождественские дни – это время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Эти праздники объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, общей надеждой.

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением серьезных трудностей. В грядущий год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с желанием сделать Приднестровье лучше. Уверен, что решение поставленных задач совместными усилиями обязательно приведет нас к новым успехам.

Пусть 2017 год станет временем больших достижений, энергичного движения вперёд и исполнения всех намеченных планов. Хочется верить, что он поможет каждому максимально раскрыть свои возможности и принести пользу родной земле.

От всей души желаю главного – мира и благополучия. Пусть наступающие праздники согреют своим теплом каждый дом и каждую семью. Успехов, крепкого здоровья и огромного счастья всем нам!

Александр Щерба, Председатель Верховного Совета ПМР

Дорогие приднестровцы!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские праздники – самые яркие, долгожданные и всеми любимые, они дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют. Совсем скоро 2016 год станет еще одной страницей истории. По доброй традиции уже можно подвести его итоги, наметить планы на будущее. Прошедший год был для жителей Приднестровья годом напряженного труда и ответственных решений.

Уверен, что благодаря совместным усилиям нам удастся создать хорошие стартовые позиции для дальнейшего движения вперед, и в новом году все намеченные планы будут обязательно реализованы. И, несомненно, развитие нашего государства невозможно без опоры на традиционные ценности общества и духовный авторитет православной церкви. В вере, в нашей истории и культуре мы черпаем силы для преодоления трудностей и созидательной деятельности на благо Приднестровской Молдавской Республики.

Пусть Новый год и Рождество принесут всем только хорошие перемены, а 2017-й станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным и счастливым! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Александр Мартынов, Председатель Правительства ПМР

Уважаемые приднестровцы!

От имени Правительства Приднестровской Молдавской Республики и меня лично примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых долгожданных и волшебных праздников. Он объединяет всех радостью, семейным уютом, теплом и добрыми желаниями. Новогодние и рождественские дни – это время приятных встреч с родными и друзьями, наполненное яркими эмоциями и ожиданием новых перемен.

2016 год подарил нам немало событий. Он был годом перемен и испытаний, временем ответственных решений и рациональных действий. Уходящий год не раз испытывал нашу выдержку и силы, волю и упорство, но его итог укрепляет уверенность, что мы на верном пути. Одним из важных событий этого года стал выбор нового Президента республики. Убежден, мы приняли правильное решение, и наше государство будет развиваться и процветать.

В новом 2017 году мы будем укреплять связи между всеми ветвями власти и общественными объединениями, налаживать прямой диалог с гражданами республики, оперативно решая все вопросы на благо страны. Искренне уверен, общими усилиями мы преодолеем все трудности и решим поставленные задачи, ведь будущее Приднестровья зависит от работы каждого человека, от его инициативы и заинтересованности в общем результате.

Хочу отметить, что в наступающем году мы сосредоточимся на поиске решений внутренних проблем, активизируем усилия по стабилизации экономики, будем развивать внешнеэкономические и внешнеполитические связи.

Подводя итоги уходящего года, хочу выразить всем приднестровцам слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе. В преддверии главного праздника года желаю всем жителям нашей республики крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть грядущий 2017 год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий. Мира и добра вам и вашим близким!