СУДЬБА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ СУДЬБЫ НАШИХ ДЕТЕЙ

150 юных дубоссарцев получили новогодние подарки от главы государства.

В Дубоссарском Дворце детско-юношеского творчества прошла Президентская елка для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, сирот, находящихся под опекой, и детей, чьи родители являются инвалидами – защитниками Приднестровья.

Главным новогодним сюрпризом стало участие в этом мероприятии Президента ПМР Вадима Красносельского, который поздравил всех дубоссарцев с замечательным праздником – наступающим Новым годом.

«Хочу пожелать всем хорошо встретить Новый год! Новый год – это семейный праздник, который мы традиционно встречаем в своей семье именно с теми близкими людьми, о которых заботимся каждый день. И это очень правильно. Очень хочется, чтобы за праздничным столом мы радовались новой жизни в истории нашего Приднестровья!» –

подчеркнул глава государства.

Руководитель республики пожелал дубоссарцам и всем приднестровцам счастья, благополучия, здоровья и веры в будущее.

«Глубоко убежден, что судьба нашего Приднестровья зависит от судьбы наших детей. Это – все наше будущее. Именно поэтому мы должны стараться сделать для детей как можно больше, чтобы они были счастливы на нашей приднестровской земле!» – подчеркнул Вадим Красносельский.

На сцене ДДЮТ детям было представлено сказочное представление «Летучий корабль», которое подготовил образцовый детский коллектив – театр песни «Овация».

Как рассказала начальник Центра социального страхования и социальной защиты Надежда Шилькер, новогодние подарки получили около 150 юных дубоссарцев.

После веселого хоровода детей, их родителей, родных и близких у новогодней ёлки Дед Мороз торжественно зажег ее огни.

Президентские ёлки прошли во всех городах республики.

Инна Влада