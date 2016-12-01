НАШИ НОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ, или ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Мы – команда! Вот правду вам говорю.

Попросила я накануне Нового года коллег рассказать об их детском Новом годе.

Потому что всегда и всех расспрашиваем мы, а нас – почти никогда. А ведь мы, сотрудники газеты «Приднестровье», порой тоже хотим поделиться своим сокровенным, вспомнить, рассказать, поведать читателям о том, что на душе, что в памяти. Ведь мы умеем это – делиться! И разве Новый год не повод, наконец, побывать и нам в роли героев, тех, у кого берут интервью, чьим мнением интересуются? Конечно, повод! Только вот накануне Нового года у всех у нас еще больше работы, чем прежде. К работе добавляются и предновогодние хлопоты, разумеется. Но все, к кому обращалась за помощью в написании этого материала, тут же откликались! В тот же день мною были получены новогодние рассказы. На следующий коллегами были найдены их детские фотографии: на полках, в фотоальбомах, в родительских домах. И рассказ каждого из моих сегодняшних героев – исповедь. И рассказ каждого – лучик света из их прошлого. Из нашего общего прошлого, которое зовется детством! Которое, как и положено, было беззаботным, которое теперь – в воспоминаниях. Которое не повторится с нами, но непременно случится для наших детей и внуков.

Вы прочтете воспоминания моих коллег и непременно найдете их похожими во многом на свои. Читая эти рассказы, вы будете смеяться, размышлять, а в какой-то момент словите себя на том, что на глаза навернулись слезы. Потому что все рассказанное так понятно, близко и так трогательно. А я, не подыскивая особенных оборотов, скажу коллегам просто: спасибо! За то, что мы – команда. Сегодня это так важно! Пусть для нас с вами, для наших читателей, для всех людей на земле Новый год остается таким же большим праздником надежд, пусть самолеты летят высоко, приземляются мягко, пусть дети верят в Деда Мороза и получают в Новый год не только долгожданные подарки, но и ощущение сказки. Ощущение, что они нужны, что у них есть семья и друзья. И что все мы – одна большая команда!

Юрий Трифонов,

руководитель отдела компьютерного и технического обеспечения

Новый год всегда вспоминается как главный праздник – даже важнее, чем день рождения. Он всегда был окутан неким покровом тайны, даже подарки были более желанными, чем на другие праздники. Ну и ожидание атрибутов Нового года – мандаринов и почему-то сгущенки. У меня эти продукты до сих пор ассоциируются с Новым годом. Конечно, это самый семейный праздник, на который собираются все родные. Так, отец часто бывал в командировках, но на Новый год всегда дома, с нами.

От Нового года я ждал каких-то приятных изменений, казалось, что все будет совсем по-другому. И желания, соответственно, были такими же – ожидание каких-то фантастических перемен.

Заказанных у Деда Мороза игрушек как таковых особо и не помню. Важнее было само ожидание сюрприза. И да… мы ВЕРИЛИ в существование Деда Мороза! Родители всегда старались подарки положить под ёлку, когда мы уже легли спать. И утром нас ждал не просто сюрприз в виде подарка, а целая церемония его открытия и обмена впечатлениями.

Утренники помню садиковские. В школе уже такого не было. Очень запоминались сами костюмы, в которых нас одевали родители. По современным меркам, были они просто шедевральными, дизайнерским эксклюзивом. Так как практически все выдумывали и шили их сами. Понятия «взять напрокат» просто не существовало. Празднование у ёлки в красивых костюмах и в облаке мишуры… Да, такое не забывается!

Конечно, сегодня все иначе – мы стали старше, и наше восприятие и мира, и праздников изменилось. Но мы так же стараемся поставить подарок под ёлку уже своему ребенку, когда он спит, и, может быть, утром его будет ждать его собственная, СВОЯ сказка… Наверное, это и останется неизменным всегда и для каждого ребенка на Новый год – ожидание сказки. И у каждого она будет своя.

Инна Якименко,

корреспондент

Для меня Новый год всегда был особенным праздником, причем, как оказалось, в семье – только для меня. Мама с папой относились к нему очень спокойно. А вот я ждала его, можно сказать, целый год. Готовиться начинала в ноябре, во время осенних каникул. Клеила бумажные гирлянды, рисовала плакаты, продумывала свой наряд. В общем, работа кипела полным ходом. Сначала в середине декабря наряжалась моя комната. Причем обильно наряжалась: всё свободное пространство заклеивалось, завешивалось блестящими снежинками, потолок усеивался дождиком, гирлянды пересекали комнату во всех углах. Последний штрих – ёлка. Наряжалась лично мной, никого не подпускала – ритуал потому что. Наряжалась она тоже обильно, чтобы не обидеть ни одну игрушку. То есть всё, что имелось в квартире из новогодних украшений, шло в ход, и всему находилось место. Затем шла наряжать ёлку к подружке, ибо она терпеть не могла это дело, а мне в радость, новогоднего настроения мало не бывает. То есть получается, что основательнее всех в семье я готовилась к этому празднику. Нет, конечно, мама закупала продукты, продумывала праздничное меню. Само празднование было не столь фееричным, как подготовка. Как у большинства: стол, телевизор, хлопушки и – спать.

Я всегда ждала и продолжаю ждать, несмотря на возраст, чудес в Новый год. Ну верю я, что они случаются, вот и жду. Я – их, а они – меня. Честно сказать, не помню, что именно загадывала во времена своего детства, что подарят, тому и была рада. Писем Деду Морозу не писала, так не было принято. Просто знала, что утром найду под елкой подарок, какой именно – неважно.

А в Дедушку Мороза верила, причем свято, наверное, лет до 8 или 9. Случилось всё неожиданно: мама забыла и не положила подарок под ёлку. Я проснулась рано утром и, не обнаружив подарка, подняла крик. Мама попыталась меня успокоить, мол, было закрыто окно, и Дедушка Мороз не смог подарок положить. А сама под шумок из шкафа достала подарок (я слышала, как скрипела его дверца). Вот так я поняла, что Дедушки нет, а есть родители, которые дарят новогодние подарки. Разочарование было страшное, я плакала, а потом вышла в коридор (мы тогда жили в общежитии) и рассказала всем детям с этажа, кто такие Деды Морозы. После чего пришлось успокаивать соседа, который был младше меня и всё ещё верил в Дедушку. Вот так.

Утренники любила все, потому что – новогодние. Даже ходила и к подружке в её школу на утренники. Сначала на свои, потом – на ее. Вот такая себе новогодняя маньячка. Нравилась атмосфера, запах ёлки, большой, настоящей! Было здорово!

Мой детский Новый год – это ожидание чудес, обязательно чего-то нового. Это снег, его тогда было много. Радость, улыбки. И, конечно, гастрономические пристрастия: мандарины, «Оливье» и картошка фри.

Сегодня приближение праздника уже не вызывает такого восторга, как раньше, и не потому, что я его перестала любить. Нет, по-прежнему обожаю. Просто тогда я была маленькой девочкой, у которой в числе забот было украсить ёлку, вырезать снежинки. А сейчас забот прибавилось, думаешь не только о духовном, но и о материальном, что в большинстве случаев чаще огорчает, чем радует. Не вернуть той легкости и беззаботности. Но прежним осталось мое отношение к Новому году. Я его жду, комната уже украшена, правда, не так обильно, как раньше. Ёлка сверкает огоньками, напеваю новогодние песенки из советских мультфильмов. Да и к тому же с особым трепетом праздника ждет мой сын, поэтому отмахнуться от него, мол, не до праздника сейчас, просто не имею права.

Светлана Осадчая,

корреспондент

Новый год – самый загадочный и волшебный праздник, в детстве всегда с нетерпением ждала его. Знала, что под ёлочкой найду подарок. Специально не ложилась спать, спрашивала у мамы: «Когда же Новый год? Ещё не наступил?». Вот помню, как мама отвлекала меня, а папа клал под ёлку подарок, поскольку я постоянно дежурила возле зелёной красавицы, заглядывая под веточки – нет ли подарка. Каково было удивление, когда только смотрела, и подарка не было, а потом – раз ! – и есть! Чудо какое-то! А радости.. не описать.

Деда Мороза, Снегурочки у меня дома не было, сюрпризы получала от родителей. Пока наполняют бокалы игристым, пока бьют куранты, я уже у ёлки, ищу свою коробку. Нашла, открыла. Всё! Для меня праздник состоялся.

А ещё Новый год в детстве для меня – это непременно мандарины, живая ёлка (иголки от которой мы ещё летом находили в доме), море конфет и подарок.

Каков Новый год для меня сегодня? Говорят же, что внутри каждого взрослого живёт ребёнок. Я всё так же жду какого-то волшебства – пусть это даже будет снег в новогоднюю ночь. Но сейчас праздничное настроение и само торжество организую для сына. Хотя и он уже несколько лет подряд готовит мне сюрпризы, особенные подарочки скоро вручит любимым бабушке и дедушке.

Подготовила Татьяна Астахова-Синхани