НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

В народе существует множество примет и поверий, связанных с Новым годом.

Считается, что в наступающий год надо входить во всем новом, тогда и весь будущий год будешь менять обновки. Обязательно перед Новым годом раздайте все долги, простите все обиды и помиритесь с теми, с кем были в ссоре, попросите прощения у того, кого когда-то обидели.

Выбросьте в канун Нового года всю битую посуду, вымойте окна и зеркала – в общем, наведите в доме порядок.

Если вы еще не замужем, но хотите узнать, когда же за вами придет ваш суженый, на этот счет есть несколько примет. Подметая пол под Новый год, обратите внимание на то, что вымели из-под стола: если зерно или хлебную крошку – быть скоро вашему замужеству. Если захотите узнать, куда замуж идти, бросьте за дверь свой тапочек: куда носок покажет, в той стороне и ищите своего благоверного. Ну а если хотите знать, как он выглядит, то поможет вам первый кусок от праздничного ужина, который нужно будет на сон грядущий положить под кровать, и тогда во сне вы познакомитесь со своим будущим женихом.

Интересной является и такая примета: запеките в новогоднем пироге кольцо или монетку. Тот, кому достанется кусочек с сюрпризом, станет самым везучим в Новом году.

Чтобы в наступающем году не перевелся достаток, всех гостей посыпают зерном, а на стол ставят миску с кашей. К столу можно также подавать все, что символизирует достаток и богатство: зерна, ягоды, орехи. Можно украсить подобными символами и всю квартиру.

Наверное, самая известная примета – пока бьют куранты двенадцать раз, успеть написать желание на бумажке, сжечь ее над бокалом шампанского так, чтобы пепел попал именно в напиток, размешать и выпить до дна все содержимое. Если вы успеете это проделать, пока куранты бьют двенадцать раз, значит все, что вы написали на бумажке, обязательно сбудется в наступающем году.

Узнать, сбудется или нет ваше желание, можно и таким образом: каждый из гостей делает подсвечник из ореха и ставит туда свечку. Потом берется тазик, в него наливается вода, а по краю раскладываются записочки с желаниями. Затем в тазик опускают скорлупки со свечками, и все гадающие ждут, пока кораблики не причалят к какой-нибудь из записочек, и она не загорится.

В первый день нового года запрещается делать какую-либо работу по дому – чтобы наступающий год прошел легко и без особых забот.