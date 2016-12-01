ВЫ СЛЫШИТЕ? ЭТО ИДЕТ НОВЫЙ ГОД!

Было время, когда стареющие, вышедшие из моды, не такие яркие елочные игрушки нашего детства откладывались в дальний ящик, а на их место приходили новые, матовые, глянцевые, перламутровые – современные. Порой это не очень качественная китайская штамповка с размытым рисунком, порой – дорогие игрушки ручной работы. У каждого времени свои предпочтения и свои вкусы. Но сегодня многие из нас достают с верхней полки дальнего уголка шкафа старую пыльную коробку, в которой хранятся не только старые елочные игрушки, но воспоминания из детства, звонкий смех, ожидание чуда, картинки из прошлого, где мама и папа такие молодые, улыбчивые. Где тебе еще совсем немного лет, но уже так много счастья, беззаботности, фантазий и огромный список желаний, таких простых и таких наивных, но бесконечно важных для тебя. Где ты имеешь один главный статус – любимый ребенок. Ребенок, который не то чтобы верит в чудеса, а просто знает, что они есть, и все. Потому что они все время рядом с тобой. Каждый день. И особенно каждый Новый год, конечно.

Как вернуться в детство под Новый Год

Сегодня мы открываем коробку из детства, аккуратно достаем завернутые в газету игрушки, вертим каждую в руках и улетаем куда-то далеко в своих мыслях. Показываем своим детям: «А это фонарик мой самый любимый. Он появился у нас на елке, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас. Посмотри, а это Дедушка Мороз, он сделан из ваты, в руках у него посох и красный мешок с подарками для детей». И такие «возвращения» в детство случаются во многих семьях под Новый год, когда наряжаются елки. И мы перебираем старые елочные игрушки, словно фотокарточки из прошлого. И думаем, как жалко, что сохранили не все воспоминания, что некоторые из них были по неосторожности разбиты, отданы кому-то или забыты при переезде. Для таких нас, растерявших, но желающих вспомнить, в эти дни в отделе природы Тираспольского музея, что расположен по улице Правды, 4, начала работать выставка «Ретро-елка».

На выставку шли и шли дети с родителями. Уютный зал музея на время превратился в островок нашего новогоднего детства. «Представленные экспонаты собраны музейными сотрудниками благодаря помощи приднестровцев, друзей музея. Вы можете видеть здесь елочные игрушки и старые открытки разных лет», – рассказывает Ирина Герцова, заведующая отделом природы Тираспольского объединённого музея. Пластмассовая Снегурочка и ватный Дед Мороз, стеклянные бусы на елку, и сама елка, вся усыпанная игрушками советских лет, – все это так знакомо, что всякий раз хочется воскликнуть: «И у меня было все это!». Самые старые игрушки, представленные здесь, изготовлены в 60-х годах. В другом зале, правда, имеются игрушки еще более старинные: таких многие из нас и не видели никогда. Мне показались эти игрушки, неброские и неяркие, с настоящим налетом старины, не менее интересными. Многие из них уже выцветшие, не все идеально сохранились, но это и понятно – сколько времени прошло. Ведь ими пользовались люди много-много лет, украшая свои елки. И такая «непрезентабельность» делает эти игрушки еще более ценными, ведь их встретишь далеко не в каждом доме. Можно только представить, как наши прабабушки и прадедушки наряжали елку ими, такими дорогими и такими невероятными тогда для них, не избалованных сегодняшним изобилием украшений. «Нам есть чем удивить наших посетителей. Вот кукуруза, клубника, огурец. Посмотрите, из пенопласта выполнены девочка и ежик. Какая это была красота! А вот птичка, а какая гирлянда из бумаги необычная. А лампочки какие, каждая с патроном внутри, это ведь индивидуальная работа. А вот этот фонарик берешь в руку, и у тебя в руке – целый пласт истории! – с восхищением показывает елочные игрушки Ирина Герцова. – А подарки в нашем детстве непременно клали под елочку, помните? А мандарины были только в Новый год, и как мы их ждали! А конфеты! Попробуй, съешь до Нового года купленные к празднику! До сих пор у нас Новый год ассоциируется с мандаринами, с «Советским шампанским». На мой вопрос, какая игрушка из представленных ближе всего Ирине Григорьевне, говорит, что советский доктор с красным крестом на шапке. Потому что похожая была у нее в детстве дома, хранится у ее родителей и теперь.

Пока мы беседовали с заведующей музеем и моим сегодняшним гидом по выставке «Ретро-елка» Ириной Григорьевной, в зал заходили родители с детьми. Совсем маленькими и постарше. Дети растекались вокруг убранного по-новогоднему стола с украшенной елкой, осторожно брали в руки елочные украшения, рассматривали их. Трогали каждый изгиб игрушки своими крошечными пальчиками. Ирина Герцова на вопрос одной из мам, можно ли детям брать в руки экспонаты, улыбаясь, ответила: «А как же иначе, им же все хочется изучить. Только осторожно, пожалуйста». Была здесь и девочка Соня с большими и быстрыми глазками и любопытным вздернутым носом. Рассказала, что уже ждет от Дедушки Мороза подарков, главное желание – кукла со множеством нарядов. А ее мама водила дочку по залу и, показывая на игрушки, говорила: «Такие есть у бабушки с дедушкой дома в чемодане, мы придем к ним в гости и будем наряжать елку, да?». Теперь к нам присоединилась женщина, пришедшая сюда в поисках елочной игрушки Снегурочки. Оказывается, нужна такая игрушка ей, чтобы отправить дочке в Америку. Ведь там даже понятия не имеют, кто такая наша Снегурочка и как она выглядит. Узнав, что посетительница планировала купить у музея игрушку, Ирина Григорьевна объяснила: «Продажа экспонатов в любом музее даже не обсуждается, это невозможно». И я подумала: как это правильно. Ведь не все продается и покупается. Наши воспоминания точно купить нельзя, их можно только всеми силами постараться сберечь. Для самих себя и для наших детей. Ведь история и память – такие бесценные вещи.

Как «вытворить» праздник с детьми

Что касается памяти, а помните рассказ «Елка» Михаила Зощенко о Леле и Миньке, сестре и брате, которые тихонечко съели почти все конфеты и пастилки и даже покусали яблоки, которыми была украшена елка? Вернее, Лелище, высокая 7-летняя девочка, дотягивалась до пастилы с конфетами, а Миньке, ее младшему 5-летнему брату, приходилось довольствоваться лишь яблочком. «Вот мы с сестрёнкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки». Так наряжали елки в те времена. И сегодня снова стало модным вешать на елку сладости и самодельные игрушки. Только теперь эти самодельные игрушки такие, что дадут фору любым фабричным! Только теперь для того, чтобы смастерить такую, в магазинах для рукоделия есть все, что только душе угодно. Остается призвать фантазию, хорошее настроение и желание подарить своим родным настоящий красивый праздник.

А если вы, как и я, не отличаетесь умением мастерить, производить красоту руками, то сегодня я познакомлю вас с человеком, который делает это великолепно, талантливо, при этом легко, словно бы играючи. С девушкой, которая любит и умеет дарить праздник, которая может научить этому каждого. С очень душевной, творческой натурой, обожающей животных и детей, умеющей сопереживать, человеком, настолько тонко организованным, словно бы она из прошлых веков. Знакомьтесь: Людмила Костюк, преподаватель ИЗО детской художественной школы им. А.Ф. Фойницкого. Перечитываю интервью с ней на одном дыхании, и мурашки бегут по коже: столько тепла и чуткости в ее словах! Вот послушайте…

– Людмила Викторовна, для Вас, как для мамы двоих еще маленьких деток, как для творческого человека… Что для Вас Новый год?

– Новый год – это сказка, надежда на какое-то чудо. В Новый год вспоминаешь свое детство, приятную новогоднюю суету. Хочется погрузиться в сказку вместе с детьми, немного помечтать с ними, украсить окна, сделать открытки и игрушки на елку, создать праздник не только в помещении, но и в душе. Среди нашей повседневной суеты порой забываешь о наступлении этого праздника. Только дети и оформленные витрины напоминают, что скоро Новый год. Дети воспринимают мир намного проще, чем мы, взрослые.

– Какие Ваши самые яркие воспоминания детства о Новом годе?

– Это много снега, который я очень люблю. Без снега, мне кажется, и зима не зима. Все зимние сказки всегда со снегом, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с санями, запряженными тройкой белоснежных лошадей. Я помню из детства игры на улице со снежками. Как бы ни было холодно, бежишь с санками на горку и придумываешь, как еще можно с горы спуститься, чтобы было более захватывающе. Пусть снег летит прямо в глаза, пусть уже не чувствуешь ни ног, ни рук от мороза. Даже сейчас, как только выпадает снег, мы с детьми бежим на ближайшую горку и катаемся вместе. Еще у нас есть традиция из моего детства – Новый год встречать у бабушки всей нашей небольшой семьей. Сейчас все разъехались, но в Новый год стараемся все-таки собраться, а кто не может приехать, выходит на видеосвязь. Встречаем по московскому времени и по нашему – два раза. После боя курантов и поздравлений друг друга все выходим на улицу поздравить соседей, прохожих, и, кажется, что вот-вот случится чудо. Ребенком весь год ждешь этот праздник, потому что родители разрешают не спать до утра, и всем весело. Помню запах мандаринов, игру света новогодней гирлянды на елке. Как на окнах рисовала красками, вырезала снежинок из бумаги. Как всегда украшение стола и елки доверяли мне, и я тогда могла выплеснуть весь свой творческий потенциал. И, конечно же, помню подарки. Сам процесс обмена ими в кругу семьи и ощущение сюрприза, когда распаковываешь коробку, замираешь от ожидания. Когда ждешь реакцию от подаренного тобой подарка кому-то. В детстве это был огромный праздник благодаря моей мамочке: она могла украсить не только дом, но и серые будни, поднять настроение. Мы как две подружки наряжались, готовились, выбирали подарки родным и близким. И сейчас Новый год встречаем вместе, создаем сказку уже для моих детей в доме, где всегда тепло и где тебя всегда ждут.

– А как Вы будете украшать дом к празднику?

– Благодаря детям это происходит весело и совместно. В этом году доверим детям украсить окна. Появились мысли, как украсить входную дверь новогодним веночком. Готовимся заранее, даже наш четвероногий любимец, член семьи, не остается без подарка. Правда, украшать себя к празднику он не желает. У нас елка искусственная, но веточку ели мы все равно приобретаем и размещаем в одной из комнат, чтобы был запах хвои, запах зимы, праздника. Украшение елки – культ, но у нас это еще немного творчества и креатива. Сохранились игрушки из моего детства, их не так много, но мы ими продолжаем украшать елку, добавляя новые, домашнего производства.

– На Ваших уроках всегда очень интересно. А сейчас Вы проводите уроки по подготовке к Новому году. Вместе с детьми и их родителями готовите открытки и елочные украшения, игрушки. Как считаете, такие поделки, созданные своими руками, могут конкурировать с покупными современными?

– Совместное создание сказки в душевной обстановке никогда не сможет конкурировать с покупным. Такие поделки, открытки теплее, душевней, и повторить точно так же второй раз уже не получится. Выйдет уже другая работа, не менее интересная, но другая. На занятиях мы чаще вытворяем, чем творим, и это завораживает. Творческий процесс непредсказуем, хоть и пытаешься предугадать, что выйдет. Всегда по ходу работы получаются совершенно неожиданные вещи, и сравнить их с покупными невозможно. Когда ученики приходят на занятия, обычно родители убегают обратно в свои проблемы. Потому мной и было принято решение сделать уроки перед Новым годом совместными для детей и родителей. Чтобы взрослые забыли о суете и погрузились в сказку, вспомнили о своем детстве, сблизились с ребенком. А я помогу и подскажу.

– Людмила Викторовна, сегодня так много кругом информации, как украсить квартиру и елку своими руками на Новый год. Но многие взрослые боятся, что у них не получится, теряются в огромном количестве «рецептов» и мастер-классов. Можете дать несколько советов, как можно незатруднительно вместе с детьми стильно украсить дом и елку к празднику?

– Самый главный совет: не бойтесь творить, ваши дети всегда оценят ваши начинания, совместную работу. А главное – запомнят, и это для них будет примером в их взрослой жизни. Создавайте сказку в вашем доме. Например, новогодний веночек на входную дверь можно сделать очень быстро и просто, без лишних затрат. Вырезаете из плотного картона от любой коробки заготовку в виде веночка, бублика. Оборачиваете ее новогодним дождиком, а под цвет дождика любую ленту повязываете бантом. Одну или несколько елочных игрушек можно добавить. Игрушки на елку также можно сделать из подручных средств. Например, из ватных спонжей сделать снеговика, приклеенного на проволочный или бумажный каркас. Фломастерами ребенок может нарисовать у него глазки, пуговки, носик, приклеить из цветного картона шляпу, из проволоки или картона ручки прикрепить к каркасу. Можно сделать шары из бумаги, воды и клея ПВА в технике папье-маше: рвем тонкую бумагу мелкими кусочками, перемешиваем с водой и клеем ПВА, чтобы бумага только намокла, но не плавала. Полученную массу формуем руками в шары. Получившийся шар ставим сохнуть на батарею на 4 дня. После высыхания украшаем. Украсить можно всем, что найдете в доме, а петельку сделать из половинки скрепки. Шар выходит надежный, долговечный. Даже если на следующий год вы решите изменить украшение на шаре, это всегда легко будет сделать. В творчестве главное – желание, а из чего создать шедевр – уже второй вопрос.

– Открытка к Новому году своими руками, оказывается, может быть очень стильной, неповторимой, не штампованной. Но что нужно для того, чтобы сделать такую открытку, какие заранее нужно купить материалы, и где они продаются у нас в Тирасполе?

– Я как творческий человек материалы найти могу везде, даже под ногами, природные. В основном материалы для творчества – цветную бумагу, картон, краску – можно приобрести в магазинах по продаже канцтоваров. Клей ПВА и клей для горячего пистолета – в строительном магазине. Более креативные материалы я приобретаю в торговом комплексе «Минск», в «Маке». Там продаются изделия ручной работы, а также имеется огромный выбор материалов для творчества, например: блестки, полубусины, нитки, ленты, упаковочная бумага, пуговки различных размеров. Туда можно прийти за материалами и за идеей, даже получить дельный совет.

– Каждый ли способен сделать украшение на елку своими руками, или для этого нужен талант, особый художественный вкус? Что же делать нам, тем, у кого руки не приспособлены творить, рисовать, создавать объекты искусства? Тем, кому все же так хочется прикоснуться к празднику самим вместе со своими детьми?

– Творить могут все, главное не стесняться, поддаться порыву творчества. Просмотреть другие примеры той или иной работы, выбрать материалы. Малыши и дети постарше часто тоже говорят, что они не умеют или не смогут, но я всегда отвечаю, что они могут все, главное – попробовать, попытаться, а я помогу. В социальных сетях помимо идей можно увидеть и специальные таблицы по сочетанию цветов, материалов. На своих занятиях я с первых дней детям показываю на примерах, какие цвета сочетаются, какие нет. Только делаю я это на их детском языке. Мы шутим, смеемся, но потихоньку они понимают, что и как лучше совместить и сочетать.

– Какой главный совет дадите тем родителям, чьи дети капризничают во время совместной работы, а родители начинают взрываться? Ведь в Новый год хочется добра и праздника, а не ссор.

– Хороший вопрос. Для меня, в первую очередь как для мамы, это было очень важно. Так как опыта, как и идей, много, а дети непосредственные, эмоциональные, у них свой мир, о котором мы забыли с возрастом. И прежде чем заниматься со своими детьми или со своими учениками, я всегда представляю, как они воспримут новую тему. Главное – дать возможность ребенку выбирать, вспомнить себя в его возрасте, предложить варианты поделок, открыток, материалов и просто плыть по творческому течению. Дети хотят все и сразу сочетать в одной работе, а взрослые могут дать совет и показать наглядно, как бы выглядело лучше. Сравнить цвета, материалы, превратить работу в игру. Тогда все получится, и сами, не ожидая, родители увидят результат и станут лучше понимать своих детей. Нужно не только слушать их, но и услышать, что хочет ребенок, что тревожит его. Ни в коем случае не заставлять сделать именно так, как на примере, или как вы считаете нужным сделать, как положено. Дети этих рамок не понимают, и это к лучшему. Дети живут эмоциями, не по шаблонам.

– Сегодняшние дети, по Вашим наблюдениям и опыту, все так же верят в чудо, в Деда Мороза и ждут Нового года, как и прежде?

– Вы знаете, ЖДУТ, и это хорошо. Не нужно их лишать этого, мечтать всегда было полезно, как детям, так и взрослым. Только мы забываем о своих мечтах, утопая в суете, в своих проблемах. Нужно хотя бы раз в год посмотреть на уходящее немного проще. Оно было и ушло. А в Новый год просто помечтать, как когда-то в детстве, ведь мечты сбываются, главное – в это верить!

– О чем Вы мечтаете сегодня накануне Нового года? И чего хотели бы пожелать нашим читателям?

– Мне этот вопрос каждый год задает старшая дочь, стали задавать и ученики. Думаю, как и все: чтобы родные были рядом, чтобы все было к лучшему, дети были успешны. Хочется объять необъятное: побывать во всех странах мира, повидать людей, познакомиться с их миром, уйти от суеты. Хотела бы пожелать всем читателям газеты, всем жителям нашей республики и всей планеты крепкого здоровья, относиться к проблемам проще и быть чаще с семьей. Семья – это самое важное, самое нужное каждому человеку. Даже если родные далеко, просто позвоните им или отправьте сообщение, что вы их любите и ждете. А тем, кто одинок, желаю обрести семью. С наступающим Новым годом!

мила иванова