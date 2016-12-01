ЭТО БЫЛ ГОД ТЯЖЕЛОГО, НО ЧЕСТНОГО ВЫБОРА

На прошедших 11 декабря в Приднестровье президентских выборах c целью их мониторинга работало 92 международных наблюдателя из 15 стран мира, в освещении выборов принимало участие более 140 журналистов, в том числе зарубежных.

онечно, идеального в этом мире вообще ничего не бывает. Поэтому на пресс-конференциях, а их в день выборов и на следующий было проведено достаточно много, высказывались небольшие нарекания. Так, были наблюдатели, которым показалось, что некоторые камеры видеонаблюдения на участках «смотрят» не туда. Очень много международными наблюдателями было высказано по поводу попыток МВД организовать контроль за входящими на избирательные участки людьми. По мнению иностранцев, проводивших мониторинг наших выборов, на результаты голосования это не повлияло, но могло сказаться на явке. Эти опасения оказались напрасными, так как к тому времени, когда МВД уже убрало свои «посты наблюдения», избирательный порог был преодолён, а к вечеру явка перевалила за 60%. Вместе с тем, все международные наблюдатели сошлись во мнении, что всё это вкупе не могло как-нибудь повлиять на итоги голосования. А в чём ещё международные наблюдатели были солидарны, так это в квалификации членов территориальных и участковых комиссий.

«Через них шло и обучение членов участковых избирательных комиссий, и согласование подбора кадров УИКов. Они же в прошлом году выполняли функции регистрации кандидатов. В этом году мы организовали на плановой основе системное обучение членов участковых избирательных комиссий. Они впервые созданы на пять лет. Были определены темы занятий. И с каждой УИК было проведено, как минимум, четыре занятия», – отметила в интервью нашей газете председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая.

Стоит отметить, что большинство членов избиркомов имеют большой опыт работы в органах власти и местного самоуправления. Например, председатель Дубоссарского теризбиркома Ольга Накул юристом в районной госадминистрации работает с 1996 года. В настоящее время она занимает там должность начальника управления муниципальной собственностью, приватизации, экономического развития и бюджетного планирования. Председатель Каменской территориальной избирательной комиссии Татьяна Калуцкая – юрист с восемнадцатилетним стажем. В разное время на различных должностях работала в Каменском горрайсуде, в структурных подразделениях министерства юстиции. В настоящее время она является главным специалистом одного из управлений Каменской районной госадминистрации. Примерно такой же стаж работы в области юриспруденции и у возглавляющей Рыбницкую территориальную избирательную комиссию Татьяны Краснянчук, а её коллега по Слободзейской ТИК Галина Лапина в органах прокуратуры начала работать ещё в бытность Советского Союза – в 1985 году. Сегодня она, будучи на пенсии, работает главным специалистом-юристом в Слободзейской центральной районной больнице. Или взять к примеру возглавляющего столичный теризбирком Александра Лисового. В своё время был начальником юридического отдела государственной администрации городов Тирасполя и Днестровска.

В избирательных комиссиях всех уровней работают люди разных профессий и разного возраста. Безусловно, приветствуется высшее образование, а тем более юридическое, но, как отметила в интервью нашей газете председатель Центризбиркома Елена Городецкая, главным при выборе из нескольких кандидатов не эти критерии являются главными. Ценятся в первую очередь морально-психологические качества, а также уже накопленный при участии в предыдущих избирательных кампаниях опыт.

К примеру, заместителем уже упоминавшейся выше Галины Лапиной по Слободзейской ТИК является Пётр Гуржий. По образованию он гидротехник. Общий стаж работы – 42 года. С 1990-го по 2005 год возглавлял Карагашский сельсовет народных депутатов, а затем до выхода на пенсию ещё в течение восьми лет был ведущим специалистом Слободзейского районного Совета народных депутатов.

«Пётр Феофанович Гуржий имеет почти двадцатилетний опыт организации выборов. В Тираспольской территориальной комиссии у нас есть Валентин Григорьевич Михеев, который представляет ОСТК, а в Бендерской ТИК заместителем председателя работает Анатолий Георгиевич Сергеев. Это люди достаточно зрелого возраста с огромным опытом», – сказала в интервью «Приднестровью» глава Центризбиркома Елена Городецкая.

Среди тех, кто сегодня работает в ТИКах и УИКах, есть люди, не только организовавшие на протяжении многих лет выборы на той или иной территории, но и внёсшие свой вклад в совершенствование избирательного права.

Советское законодательство предусматривало такую форму прямого народовластия, как проведение референдумов. Их несколько раз собирались проводить, но так и не провели. В иных случаях посчитали это ненужной затеей – вдруг народ выскажется не так, как того хочет власть. Кстати, уже на закате Советского Союза подобным образом поступит руководство тех союзных республик, которые на Западе считались и сейчас считаются «авангардом демократии». Там не только откажут в праве людям высказаться за сохранение Советского Союза, но и будут всеми способами, в том числе и силой оружия, противиться проведению референдума в откалывающихся от «маленьких метрополий» регионах – Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. В других случаях категорически против были иностранные «партнеры» по переговорам. В Брест-Литовском, в феврале-марте 1918 года, советская делегация предлагала провести на территориях, которые будут в конечном итоге тогда на время отторгнуты, плебисциты. Правда, ситуация была такова, что отнюдь не представители новой России тогда диктовали условия, а их оппоненты. Поэтому первый общесоюзный референдум прошёл только 17 марта 1991 года. Но ещё до этого на территории нынешней Приднестровской Молдавской Республики прошла волна референдумов, на которых предлагалось высказаться за создание нового государственного образования в составе Советского Союза – ПМССР. В скором времени, 28 января, мы отметим 27-ю годовщину проведения референдума в Тирасполе. Но будущая приднестровская столица была не первой среди приднестровских городов, где прошли подобные плебисциты.

Ещё 3 декабря 1989 года аналогичный референдум был проведён в Рыбнице. Выше уже говорилось, что советское право предусматривало проведение референдумов. Но одно дело – просто прописать в законодательстве такую возможность, а другое – разработать механизм его проведения. Среди тех, кто занимался тогда этим, – долгое время возглавлявшая Рыбницкую ТИК Валентина Марку.

Валентина Ивановна – человек удивительной судьбы. Она заслуживает отдельного рассказа. Без преувеличения будет сказано, что она не только свидетель всех событий, которые происходили во время создания и становления приднестровской государственности, но и в некоторой степени творец их. «Отличается большой работоспособностью, принципиальностью и беззаветной любовью к родному краю. В годы становления Приднестровской Молдавской Республики входила в состав комитета обороны города Рыбницы и Рыбницкого района. Личным примером мобилизовала женщин на организацию «рельсовой войны» против Республики Молдова. Принимала участие в работе по обеспечению защитников Приднестровья прессой, медикаментами и продуктами питания. В годы вторжения Республики Молдова выезжала в Республику Украина для согласования вопроса по открытию эвакопунктов для беженцев с территории Приднестровья», – говорится в характеристике, данной Валентине Ивановне Марку в своё время тогдашним заместителем председателя Совета народных депутатов города Рыбницы и Рыбницкого района Иваном Василовским.

Валентина Ивановна Марку не единственная, кто из членов ТИКов в пиковый для Приднестровской Молдавской Республики период истории выступила на её защиту. Например, нынешний председатель Григориопольской территориальной избирательной комиссии Александр Мокряк, работая в 1992 году в недавно перешедшем под юрисдикцию Приднестровья местном райотделе милиции, участвовал в боевых действиях по защите Приднестровской Молдавской Республики. Уже в мирное время работал в системе минюста. Возглавляет территориальную избирательную комиссию с января 2010 года.

С 2005 года в Тираспольском теризбиркоме работает Александр Шевченко, который так же, как и Александр Мокряк, в 1992 году с оружием в руках защищал Приднестровье от агрессии националистов Молдовы. Воевал он в составе территориального спасательного отряда, куда с началом боевых действий записался добровольцем. Выше уже говорилось, что наличие высшего юридического образования у кандидата в члены избиркомов не основной критерий отбора. Яркий пример тому – Александр Шевченко, который окончил юридический факультет Приднестровского госуниверситета без отрыва от работы только в 2016 году. Он стал членом избиркома, имея два средних специальных образования. В составе избирательных комиссий разного уровня он работает уже в течение 16 лет.

В Приднестровье заканчивается процесс формирования нового руководящего состава исполнительных органов власти. Среди тех, кто назначен на министерские посты, – двое членов Центризбиркома. Фигурировали в президентских кадровых указах и представители территориальных избирательных комиссий, что говорит об их профессионализме. Так, на должность руководителя пресс-службы Президента назначен Денис Подгорный, до этого возглавлявший Бендерскую территориальную избирательную комиссию, а во время парламентских выборов 2010 года руководивший работой одного из окружных избиркомов. Довелось ему с 2012-го по 2014 год поработать и в Центризбиркоме. Долгое время, с 2007 года и по день назначения на нынешнюю должность, он был помощником и советником Председателя Верховного Совета.

Нынешний электоральный год закончился 11 декабря. Подходит к концу 2016-й и в календарном плане. В заключение беседы с корреспондентом нашей газеты Елена Городецкая обратилась ко всем гражданам Приднестровья со словами: «Это был важный год для каждого из нас, для страны в целом – год тяжёлого, но честного выбора. Я желаю, смело говорю от имени всех членов избирательных комиссий, чтобы 2017 год стал годом реализации всех наших ожиданий по улучшению жизни, увеличения доверия к власти, плодотворной работы, реальных дел, честных поступков и справедливых решений. Наше сознание должно быть очищено от разочарований, негативных эмоций, склок. Оно должно быть чисто для того, чтобы созидать и кирпичик к кирпичику складывать наше благополучие с осознанием того, что все мы – это большая семья, сотни тысяч единомышленников, которые любят нашу страну. Я хочу, чтобы мы пришли к ощущению, что у нас каждого человека любят, ценят и желают ему добра. Каждому приднестровцу хочу пожелать огня в душе, добра, желания делать это добро, любви и трудиться во славу республики!».

Иван Викторов