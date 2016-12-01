САМ СЕБЕ ДЕД МОРОЗ

Новый год – это такое ежегодное мероприятие, которому не придумали никакого особого применения, кроме как обоснования для всяческих попоек, повода позвонить друзьям и для принятия решений, которые никогда не будут выполнены, метко заметил Марк Твен. А чтобы как минимум не войти в него с таким скептическим настроением, как у Твена, необходимо создать новогоднее настроение каким-нибудь подарком, пускай и даже самым незамысловатым. Вручение новогодних подарков – одно из самых долгожданных событий детства! Мы можем уставать от поиска подарков для друзей и близких, сокрушаться о дополнительных тратах и мучиться выбором, но когда этот торжественный момент – обмен подарками – наступает, мы чувствуем себя все такими же взволнованными и счастливыми, как когда-то!

Сладкий подарок

Все, что мы помним о праздновании Нового года из раннего детства, – это обилие шоколадных конфет и прочих сладостей. Родители всех времен припрятывают до 31 декабря шуршащий пакетик с конфетами, и чаще всего ты находишь его за шкафом задолго до Нового года, подобно Мари и Фрицу, героям «Щелкунчика», родители которых заперли подарки в шкафу, чтобы дети могли ими только любоваться. Апогеем любого новогоднего утренника является как раз раздача Дедом Морозом сладких подарков с конфетами различных видов. Сегодня кондитерские фирмы выпускают великое множество таких подарков, поэтому у родителей есть большой выбор. Кроме привычных нам конфетных наборов от «Букурии» или «Рошена» сегодня предлагают вкусные подарки от «Kinder» или россыпь маленьких шоколадных батончиков от «Mars». Такой сюрприз будет приятен и взрослым! А заодно мысль – как наше поколение богато живет в плане гастрономии!

История сладких подарков сводится к первому персонажу давних преданий, который дарил их детям. Это не кто иной, как святой Николай! Доброму седовласому епископу приписывают первенство и саму идею дарить сладости. Николай считается защитником детей, но покровительствовать он будет только послушным детям. Он приходит к ним ночью и кладёт подарки под подушку, а наутро дети, только проснувшись, мигом обнаруживают сладкую награду за прилежание и послушание. Помимо этого, во многих странах раньше пекли печенье в форме звёздочек. Выпеканием занимается и седовласый старичок. После он кладёт его в свой мешок, где печенье принимает форму Николая.

Приставка «Денди»

В 90-е годы, когда только появились игровые приставки, картриджи с играми детей интересовали не меньше, чем их родителей. Я помню путешествия на центральный рынок после школы, где были точки с картриджами, и глаза от игр разбегались! Желтые китайские картриджи можно было купить повсюду. Робокоп, Контра, Мортал Комбат, Черепашки Ниндзя… Наиболее желанным подарком для меня было именно это развлечение, впрочем, дедушка резонно не разрешал играть долго, потому что «кинескоп испортится» и «уже начинаются новости». К тому же, приставку вполне могли занять папа и дядя, и их согнать с нее было довольно трудно.

Вообще приставка «Денди» была неофициальным клоном японской игровой приставки «Нинтендо» для российского рынка. Она будет замечательным подарком-ностальгией по 90-м для тех, кто вырос в эту эпоху удивительных технологических открытий. Это вам не «Одноклассники»!..

Робот на батарейках

Эта игрушка, по признанию моего приятеля, была самым запоминающимся для него подарком на Новый год. Наверное, если сделать соцопрос на тему «Какой подарок на Новый год был для вас самым запоминающимся?», то процентов 90 назовут какую-либо игрушку, которую им подарили в детстве. И они будут правы: запоминается эмоция!

Игрушки как предмет детского вожделения у каждого поколения совершенно различны. В 1960-х годах это были блестящие «ЗИЛы» и щекастые куклы-пупсы в нарядных платьях. В 1980-х дети уже мечтали о мини-наборах кухонной посуды для кукольного чаепития и настольном хоккее. В 90-е годы дети грезили о радиоуправляемых джипах, роботах на батарейках и длинноногих куклах «Барби». Не стоит думать, что сегодняшние детки с двух лет только и думают о телефонах. Конструктор «Lego», игрушечные кухонные принадлежности, хорошие фломастеры – а почему бы и нет?!

Пароварка

Почтенным парам, прожившим не один десяток лет вместе, чаще всего дарят бытовую технику (мнение супруга здесь учитывется, конечно, в меньшей степени, чем супруги). Важно, чтобы данный предмет, каков бы он ни был многофункционален, подошел бы именно этому человеку. Вот, например, такая замечательная вещь, как пароварка. Подарил мой товарищ ее своим родителям, так они ее даже не распаковывали, ибо не разобрались, зачем она нужна. Котлетки на пару можно и без нее сделать… Если вы решили преподнести такой презент, важно еще убедить человека в его пользе.

Экономия времени – это раз, польза для организма – это два, всегда предсказуемый и, что немаловажно, отличный кулинарный результат – это три. Это незаменимая вещь и для тех, у кого проблемы с желудком. Резюмируем: пароварка – это отличный подарок на Новый год вашим родителям или близким.

Как правило, люди в возрасте вообще не очень любят получать подарки на Новый год, считая это лишней тратой денег. Поэтому особенно важно заранее не обговаривать с человеком будущий презент, как в недавно подслушанном мною разговоре свекрови и невестки по телефону в маршрутке: «Мама, что вам купить: новый халат или комплект спального белья?».

Новый фен

Не дай вам Бог, если вы мужчина, дарить женщине на Новый год косметику. Никто кроме одной отдельно взятой женщины не знает, какая косметика подходит лично ей, поэтому крем для рук или шампунь, каким бы он ни был дорогим и какое бы известное название у него ни было, не подойдет. Один шанс из ста, что попадание будет верным. А вот подарок в виде необходимой бытовой вещи вроде фена или утюга придется как нельзя кстати. Это те вещи, которые в быту нередко ломаются, и если вы до сих пор не знаете, что подарить, то это вполне может быть выходом! Как и мужской подарок в виде набора отверток, нового рюкзака/портфеля или термокружки – получив его, супруг гарантированно будет вспоминать о вас в будние дни тяжелой работы.

5 главных героев

на новогоднем столе

Салат «Оливье»

Салат за авторством французского шеф-повара Оливье, работавшего в ресторане парижской кухни «Эрмитаж», появился в 60-х годах XIX века и мало был похож на то, что мы им сейчас называем. В первоначальный вариант салата входили 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Свой нынешний вид салат «Оливье» приобрел уже в СССР в 50-е годы и тогда же стал признанным главным блюдом Нового года ввиду его простоты и доступности ингредиентов в зимнее время.

Мандарины

Традиция дарить мандарины на Новый год появилась еще в древнем Китае. Этот позитивный фрукт является символом финансового благополучия, поэтому каждый гость, приходящий на празднование Нового года, помимо других подарков обязательно преподносил хозяевам два мандарина. Когда гостя провожали, хозяева, в свою очередь, дарили ему два других мандарина. Восемь мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде (в древней китайской философии число 8 священно), считались символом бесконечности того или иного блага. В российский новогодний уклад традицию подавать на стол мандарины внес советский дефицит. Тогда на прилавках магазинов не было ничего другого – ни киви, ни бананов, ни ананасов. Разве возможен Новый год без аромата мандаринов?..

Шампанское

Традиция пить на Новый год шампанское появилась в СССР лишь в начале 1960‑х годов: правительство приняло решение «обеспечивать каждую семью как минимум одной бутылкой «Советского шампанского» в новогоднюю ночь. Считается, что на Новый год выпивают 45% всего годового оборота шампанского. В тесных квартирах стол занимал все место, поэтому приходилось выбирать: танцы или еда. С появлением телевизоров и «речи Президента» стол победил окончательно. Кстати, чем громче выстрел, тем хуже шампанское: качественный напиток должен вести себя тихо и деликатно.

Салат «Сельдь под шубой»

Еще один традиционный салат стал новогодним примерно с 1970-х годов. Считается, что рецепт сельди под шубой заимствован из еврейской кухни. Городская легенда, однако, рассказывает историю об изобретении сельди под шубой неким купцом Богомиловым в 1918 году – с тем, чтобы сельдь символизировала пролетариат, а овощной слой – крестьянство. По легенде, изначально салат назывался «Ш.У.Б.А.», что было аббревиатурой от «Шовинизму и Упадничеству – Бойкот и Анафема».

Кока-Кола

Знаменитая компания, отпраздновавшая в этом году 130-летие, «веселье приносит и вкус бодрящий» из телевизионной рекламы столько, сколько я себя знаю. Несомненно, сама реклама и мелодия напитка – гениальный ход компании, которая навсегда захватила пальму первенства среди символов Нового года и Рождества. В 1931 году компания заказала художнику Хаддону Сундблому дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса, который до этого одевался как придется. Но художник и себя не обидел — нарисовал американскому Деду Морозу свое лицо. Именно этого Санту весь мир сейчас и знает.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО