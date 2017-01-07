ДЕД МОРОЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка – поздравили детей сотрудников и пенсионеров ГУВД г. Тирасполя.

Двняя традиция по-прежнему вызывает массу положительных эмоций не только у малышей, но и у взрослых. И если дети в основном ждут подарков, то старшее поколение, конечно же, благодарит за внимание.

Как рассказывают сотрудники отдела по работе с личным составом столичной милиции, которые не только организовали праздничное мероприятие, но и сами на время сменили милицейскую форму на одежду сказочных персонажей, «Новый год и Рождество – любимые праздники каждого человека, независимо от возраста. И в наших силах сделать так, чтобы в эти дни мы хотя бы на время забыли о повседневных проблемах и стали друг другу ближе, с радостью встречая каждый новый день».

Элина Мельгаф.