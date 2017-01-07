Можно ввозить неограниченное количество мобильных телефонов

Изменения в правилах перемещения товаров физическими лицами начали действовать со вступлением в силу с 1 января Постановления Правительства, утверждающего импортный таможенный тариф на 2017-18 годы. В новом тарифе из перечня товаров, запрещенных к ввозу физическими лицами, исключены телефонные аппараты для сотовых сетей связи в количествах, превышающих нормы для личного потребления. Теперь граждане могут ввозить мобильные телефоны без ограничения количества аппаратов при соблюдении установленных мер тарифного и нетарифного регулирования. В то же время перечень товаров, запрещённых к ввозу физическими лицами, дополнен позицией «сетные орудия лова из лески (мононити) с ячеей менее 55 мм». Это обусловлено борьбой с браконьерством и незаконным выловом рыбы.