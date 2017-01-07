Третья парламентская сессия стартует 18 января

На среду запланировано проведение первого в этом году пленарного заседания законодательного органа. Оно начнет работу третьей сессии Верховного Совета шестого созыва. Такое решение приняли участники заседания парламентского президиума. Депутатам Верховного Совета предстоит обсудить законопроекты, снятые с рассмотрения и направленные на доработку на самом финише 2016-го.

Глава законодательного органа Александр Щерба в преддверии начала работы парламента обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решать народным избранникам в году нынешнем. Прежде всего, это принятие республиканского бюджета на 2017 год. Первое чтение основного финансового документа состоялось в конце прошлого года. В рамках его подготовки ко второму чтению в Правительстве прошло рабочее совещание с участием председателя парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александра Коршунова. Таким образом «проходит обкатку» новая практика предварительного совместного, с участием представителей законодательной и исполнительной ветви власти, рассмотрения бюджета республики.

По окончании заседания президиума глава законодательного органа сообщил журналистам, что «в ходе работы над проектом бюджета республики необходимо учитывать финансово-экономические, правовые аспекты реализации народной программы Президента Вадима Красносельского», и выразил надежду на тесное взаимодействие с Правительством для реализации наказов избирателей, которые они дали как осенью 2015 года депутатам, так и главе государства в ходе предвыборной кампании-2016.

Более подробно об итогах прошлого парламентского года, планах депутатского корпуса на год нынешний читайте в интервью с Председателем Верховного Совета Александром Щербой.