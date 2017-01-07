ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА

В Правительстве продолжается работа по разработке механизма оказания государственной поддержки по предоставлению услуг газоснабжения лицам, имеющим право на льготы.

Премьер-министр Александр Мартынов провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководство министерства промышленности и регионального развития, министерства экономического развития, комитета цен и антимонопольной деятельности. В частности, рассматривался вариант увеличения действующей социальной нормы газа на отопление частных домовладений для пенсионеров и льготных категорий граждан.

Говорили также о необходимости энергосбережения. Глава минпрома Николай Глига обратил внимание присутствующих, что есть потребители, которые нерационально используют энергоресурсы. В том числе речь шла о неэффективном устаревшем оборудовании.

«Мы также должны стимулировать население рационально потреблять ресурсы», – сказал министр.

Александр Мартынов подчеркнул, что все необходимые расчеты необходимо в кратчайшие сроки завершить и принять соответствующие нормативно-правовые акты. «Отопительный сезон в самом разгаре, и помощь должна быть оказана уже в январе», – добавил Председатель Правительства.