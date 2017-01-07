СКАЗКА ВНОВЬ ПОСТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Как провести каникулы весело и интересно, знают приднестровские ребята – участники зимнего лагеря посла России.

Шесть дней (с 3 по 9 января) 85 детей в возрасте от 7 до 15 лет провели в лагере, который был организован в Меренештском санатории «Днестровские зори». Путевки получили мальчишки и девчонки, принимавшие активное участие в мероприятиях, организованных русскими общинами городов и районов республики, дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, воспитанники центра «ОСОРЦ», а также организаций, подведомственных Тираспольско-Дубоссарской епархии. Культурная программа была насыщена множеством развлекательных и познавательных мероприятий, конкурсами, играми, дискотеками, прогулками, ну и, конечно, пятиразовым питанием. Председатель союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева сообщила, что лагерь посла России проводится в республике 4-й раз. В нем уже успели отдохнуть около 400 приднестровских детей.

Как отмечают его организаторы – посольство России и союз русских общин Приднестровья, главная цель мероприятий – показать детям, как можно отдыхать со сверстниками, общаясь вживую, без телефонов и планшетов. Сами же ребята говорят, что в лагере приобрели определённый опыт и, главное, стали более самостоятельными.

По традиции закрытие лагерной смены прошло ярко и интересно. Для ребят организовали большой новогодний утренник с участием различных сказочных героев. Главным гостем на празднике стал Дед Мороз, который вручил детям сладкие подарки.

Детский лагерь по линии посольства России будут организовывать в Приднестровье и дальше. В следующий раз он распахнет свои двери для детей уже через год.