ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

14 декабря прошлого года новоизбранный Президент Приднестровья Вадим Красносельский досрочно сложил с себя не только полномочия народного избранника, но и Председателя Верховного Совета. На этом же пленарном заседании депутаты открытым голосованием единогласно избрали на эту должность Александра Щербу.

О том, каким выдался прошлый парламентский год, над чем депутаты намерены работать в ходе третьей сессии Верховного Совета шестого созыва, о формировании команд органов государственной власти и их совместной работе наш корреспондент беседует с главой законодательной ветви власти Александром ЩЕРБОЙ.

– Нынешний состав Верховного Совета проработал год. Это ровно пятая часть отпущенного парламентариям шестого созыва срока. Каким был для законодателей ушедший в историю 2016-й?

– Каждый избранный в парламент депутат связан обязательствами, которые он давал избирателям, оказавшим ему доверие в ходе голосования 29 ноября 2015 г. После этого наступило время оправдывать это доверие. Мы были полны решимости облегчить жизнь оказавших нам доверие людей. С первых дней работы нового состава законодательного органа мы занялись «доведением до ума» представленного Правительством проекта республиканского бюджета. Как все помнят, в нем был заложен огромный дефицит – только по социально защищенным статьям он составлял 1,1 млрд руб. Мы нашли источники его покрытия и приняли бюджет республики на 2016 г.

Параллельно пытались разобраться в причинах сложившейся в экономике и социальной сфере ситуации. С этой целью инициировали создание депутатских комиссий по проведению ряда парламентских расследований. В частности, нас интересовало, почему в 2015 г. пенсионерам и бюджетникам пенсии и зарплаты выплачивались не в полном объеме? Выяснилось, что деньги на выплаты были. Вместе с тем, пришлось констатировать, что во многих отраслях экономики была создана система вывода из нее финансовых ресурсов путем использования фирм-посредников. Кроме того, в республике фактически создали еще один, параллельный республиканскому, бюджет, средства которого аккумулировались на различного рода внебюджетных счетах (Гуманитарный фонд, Стабилизационный фонд), деньги в которые перечислялись, в том числе, и государственными предприятиями. В итоге, выплаты пенсий и зарплат бюджетникам оказались не в приоритетах.

В 2016 г. было много сложных моментов. Всех их объединяет стремление депутатов Верховного Совета отвечать возникающим вызовам времени. Совместными с гражданским обществом усилиями мы пытались разрешить валютный кризис, обеспечить доступ к скрываемой информации, сделали все, чтобы социальные обязательства государства перед гражданами по выплате пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы были выполнены в срок и в полном объеме. Мы создали также предпосылки для того, чтобы бюджетникам была выплачена задолженность по заработной плате, образовавшаяся по итогам 2015 г. В рамках совершенствования антикризисного законодательства парламент оказал поддержку швейной, обувной, кабельной промышленности, сохранив при этом коллективы этих предприятий.

На финише парламентского года депутаты приняли ряд законов, авторство которых принадлежит главе государства еще в бытность его депутатом. Речь идет о развитии экономики, поддержке индивидуальных предпринимателей, социально незащищенных слоев населения. Так был расширен перечень предпринимательской деятельности, которой возможно заниматься на основе патента, его стоимость снижена наполовину для индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров и оказывающих услуги, на 30% – для тех, кто торгует в розницу. Депутатским корпусом поддержана также инициатива Вадима Красносельского о двухгодичном моратории на проведение проверок малых предприятий, в том числе индивидуальных предпринимателей.Подписан закон, направленный на дополнительную социальную поддержку пенсионеров, получающих пенсию по месту прописки за пределами Приднестровья, но проживающих в республике по длительной регистрации.

Важно, чтобы уже с первых дней нового года приднестровцы почувствовали те положительные моменты, которые были заложены в народной программе кандидата в Президенты Вадима Красносельского. Ведь она была основана на тех пожеланиях, которые высказывали жители нашей республики еще в 2015 г. в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Верховного Совета и в рамках выборов главы государства 2016 г. Дважды приднестровцы, приходя на выборы, давали наказы и выражали вотум доверия этим идеям. Я уверен, что сегодня пришло время их реализовать.

Законодатели приняли очень сложный и дебатируемый в обществе закон об «автогражданке». К нему было много вопросов и предложений. В основу закона лег аналогичный законодательный акт Российской Федерации. Совместными усилиями мы адаптировали его нормы к приднестровским реалиям. Закон необходим для того, чтобы владельцы транспортных средств получили дополнительную гарантию, страховую защиту. Три месяца нового года, до вступления закона в силу, будет отведено на разработку подзаконных нормативных актов, регулирующих эту сферу правоотношений. И только спустя полгода те, у кого нет полиса автострахования, подвергнутся штрафу.

Депутатский корпус утвердил и ряд кадровых назначений, в частности, в руководство Правительством, республиканской прокуратурой, Центральным банком и Счетной палатой.

Сделан задел и на нынешний год. Верховный Совет утвердил бюджет Единого государственного фонда социального страхования, определены источники финансирования выплат пенсий и пособий. В 2017-м они будут гарантированно выплачиваться, при этом вовремя и сполна.

В 2016-м нам не все удалось. По-прежнему не удалось, к примеру, разрешить валютный кризис. Это значит, что впереди у нас много работы.

– В связи с этим и мой вопрос: над чем предстоит работать законодателям в период третьей сессии шестого созыва?

– До наступления нового года законодатели встречались с избирателями в округах. После небольшой паузы, связанной с новогодними праздниками, к работе приступили парламентские комитеты, президиум и Верховный Совет в целом.

В новый год страна вступила без закона о республиканском бюджете, представленном прежним составом Правительства в несбалансированном виде (дефицит по социально защищенным статьям – около 600 млн руб.). Над ним предстоит потрудиться уже с новым составом Кабинета Министров. Тем не менее, еще в прошлом году депутатский корпус принял ряд документов, которые регламентируют финансирование бюджетных расходов, прежде всего, по социально защищенным статьям (пенсии, зарплаты, пособия, медикаменты, питание в школах и детских садах) в первом квартале 2017 г. В отличие от прошлых лет, еще до нового года началось совместное предварительное обсуждение параметров основного финансового документа года членами Правительства с участием председателя парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Это внушает оптимизм в отношении скорейшего принятия бюджета-2017.

У депутатского корпуса по-прежнему есть намерение работать в направлении создания реальных механизмов сохранения и открытия новых рабочих мест, условий, при которых экономика могла бы генерировать необходимые ресурсы для поддержания социальной сферы, расширения налогооблагаемой базы. В планах также сосредоточение ресурсов для решения вопросов, связанных с деятельностью Единого государственного фонда социального страхования, защиты прав проживающих в республике пенсионеров РФ, более справедливого учета трудового стажа, особых заслуг перед государством.

Для решения этих и других проблем важна слаженная, конструктивная, ответственная работа всех ветвей власти и Президента нашего государства. Все властные институты призваны принимать решения, которые пойдут на пользу Приднестровской Молдавской Республике, ее гражданам, независимо от того, где они проживают – в селе или городе, независимо от их возраста и национальности.

Я надеюсь, что заложенные в декабре прошлого года основы будут продолжены, что они приведут к изменениям к лучшему, в том числе в законотворчестве и правоприменительной практике. 2017 г. должен стать годом стабильности и созидания. Все мы, представители органов государственной власти, гражданское общество обязаны создать предпосылки для того, чтобы ПМР стало гармонично развивающимся, по-настоящему социально ориентированным государством.

– Ряд депутатов Верховного Совета перешли на другую, не менее ответственную работу по реализации принимаемых парламентом законов, но уже в органах исполнительной власти. В связи с этим они сложили с себя депутатские полномочия, и законодательный орган открывает третью сессию в усеченном составе. Отразится ли это на динамике его деятельности?

– Уверен, что нет. На смену одним специалистам Аппарата Верховного Совета приходят другие, ведь законотворческая деятельность, направленная на удовлетворение чаяний и нужд наших избирателей, всех жителей республики, – процесс непрерывный. Вместо перешедших на работу в органы исполнительной власти двух председателей парламентских комитетов избраны новые: Александр Коршунов возглавил комитет по экономике, а Олег Леонтьев – по вопросам АПК.

Что касается досрочно прекративших депутатские полномочия коллег, избранных и назначенных на ответственные государственные посты, то по их избирательным округам – №2 «Мемориальный», №7 «Первомайский», №24 «Ближнехуторской», №31 «Парканский» – на 2 апреля текущего года Верховным Советом назначены дополнительные выборы. Они коснутся также и местных органов представительной власти. Сейчас ЦИК готовит смету расходов на проведение выборов, которую впоследствии предстоит утвердить депутатам Верховного Совета.

Из досье «Приднестровья».

Александр Щерба родился 24 марта 1973 г. в п. Тарутино Одесской области.

В 1990 г. окончил СШ №2 в п. Днестровск МССР. Выпускник Института международного права (г. Москва) по специальности «Международное частное право». В 2003 г. решением Высшего аттестационно-квалификационного комитета РФ присуждена степень кандидата юридических наук.

С 1995 г. работал в экспертно-аналитическом отделе Аппарата Президента ПМР. В 1996 г. экстерном окончил юридический факультет ПГУ.

С 1998 г. – начальник юридического отдела ООО «Шериф».

С 2000 по 2015 гг. – депутат Тираспольского городского Совета народных депутатов. В апреле 2000 г. избран первым заместителем председателя горсовета Тирасполя. С апреля 2005 г. по декабрь 2015 г. являлся председателем Тираспольского горсовета.

29 ноября 2015 г. избран депутатом Верховного Совета. В декабре 2015 г. занял пост заместителя Председателя Верховного Совета, 14 декабря 2016 г. – Председателя Верховного Совета.

Награжден орденом «Трудовая Слава», Грамотой Президента.

Женат, воспитывает троих детей.

Александр ЗАВЕЛЯ