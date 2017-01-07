Входя в книжный мир

Завершился ремонт Рыбницкой детской библиотеки имени С. Маршака.

Любимая многими рыбничанами библиотека (более 3000 горожан являются ее посетителями) давно нуждалась в ремонте. Из-за нехватки средств ремонт откладывался из года в год. Однако в минувшем году решением руководства Рыбницкой госадминистрации были выделены средства на ремонт библиотеки, так как из-за разрушенной кровли и протекания весь книжный фонд, а это более 40 тысяч книг, оказался под угрозой уничтожения.

Комиссия в составе председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету и внебюджетным фондам горрайсовета Светланы Митницкой и других депутатов проверила ситуацию на месте. Была составлена смета и определен подрядчик. Им стала строительная фирма «Лемиза». Сотрудники фирмы в сравнительно короткий срок смогли проделать огромный объем работ: полностью обновлена кровля, отремонтирован фасад здания, заменены оконные блоки, благоустроена придомовая территория. Большой объем работ выполнен и внутри библиотеки: проведена полная реконструкция потолков, отремонтирована система электроснабжения и проведены отделочные работы, постелен линолеум в читальном зале.

Заведующая детской библиотекой Алена Паламарчук от имени коллектива и трех тысяч читателей выражает огромную благодарность госадминистрации и депутатскому корпусу горрайсовета за понимание и поддержку, а строительной фирме «Лемиза» и ее директору Николаю Бабию – за отличную работу, выполненную в короткие сроки. «Даже в период ремонта мы обслуживали наших читателей, – рассказала Елена Паламарчук. – После его завершения и благоустройства залов библиотека вернется к обычному режиму работы: коллектив занимается не только выдачей книг, но и проведением познавательно-массовой работы со школьниками. План работы на 2017 год уже составлен».

дина листюгина.