Входя в книжный мир

Завершился ремонт Рыбницкой детской библиотеки имени С. Маршака.

 

 

Любимая многими рыбничанами библиотека (более 3000 горожан являются ее посетителями)  давно нуждалась в ремонте.  Из-за нехватки средств ремонт откладывался из года в год.  Однако в минувшем году решением руководства Рыбницкой госадминистрации были выделены средства на ремонт библиотеки, так как из-за разрушенной кровли  и протекания весь книжный фонд, а это более 40 тысяч книг, оказался под угрозой уничтожения.

Комиссия в составе председателя  постоянной депутатской комиссии по бюджету и внебюджетным фондам  горрайсовета Светланы Митницкой  и других депутатов проверила ситуацию на месте. Была составлена смета и определен подрядчик. Им стала строительная фирма «Лемиза».  Сотрудники  фирмы  в сравнительно короткий срок смогли проделать огромный объем работ: полностью обновлена кровля,  отремонтирован фасад здания, заменены оконные блоки,  благоустроена придомовая территория.  Большой объем работ выполнен и внутри библиотеки:  проведена полная реконструкция потолков, отремонтирована  система электроснабжения и проведены отделочные работы,  постелен линолеум в читальном зале.

Заведующая детской библиотекой Алена Паламарчук  от имени коллектива и трех тысяч читателей выражает огромную благодарность  госадминистрации и депутатскому корпусу горрайсовета за понимание и поддержку, а строительной фирме «Лемиза» и ее директору Николаю Бабию  –  за отличную работу, выполненную в короткие сроки. «Даже в период ремонта мы обслуживали наших читателей, – рассказала Елена Паламарчук. – После его завершения и благоустройства залов библиотека вернется к обычному режиму работы: коллектив занимается не только выдачей книг, но и проведением познавательно-массовой работы со школьниками. План работы на 2017 год уже составлен».

 

дина листюгина.

12 Янв 2017г

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