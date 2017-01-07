ВОТ КАКАЯ ОНА, НАША ЗИМА

Как и предупреждали метеорологи, в ночь со вторника на среду начался новый снегопад, охвативший большую часть республики и не прекращавшийся до полудня. Вообще, прогнозы стали настолько точными, что по ним впору бы часы сверять. «Сказал снег – значит, снег». Уж такие они, наши синоптики…

В Тирасполе снег шел с ночи. И с ночи же с ним начали борьбу коммунальные службы. На дорогу вышла спецтехника, дорожки на придомовой территории задолго до рассвета начали расчищать дворники. К утру в столице тротуары уже были расчищены, дороги – проходимы и проезжаемы, благодаря чему горожане могли вовремя добраться до работы, отвести детей в школу и детский сад. Однако снег продолжал идти, образуя новые заносы, увеличивая снежный покров.

Магистральные дороги расчищали грейдеры. На трассе Тирасполь-Бендеры работало одновременно несколько единиц тяжелой техники. Во всех районах местные власти задействовали максимум сил и средств.

Как сообщили корреспонденту газеты «Приднестровье» в штабе гражданской защиты г. Тирасполя, всего на расчистку дорог и тротуаров по республике вышло около 500 сотрудников коммунальных служб и до 100 единиц техники.

К 11 января движение на проблемных участках трасс в Дубоссарском, Григориопольском и Рыбницком районах, осложненное во время прошлых снегопадов, было восстановлено. Автомобильное сообщение между селами осуществлялось согласно графику. Однако очередной снегопад внес небольшие коррективы. Из-за снежных заносов в Григориопольском районе были заблокированы дороги Шипка – Мочаровка и Малаешты – Красногорка. Для уборки снега задействовали военнослужащих, и к 14.00 дорожное сообщение было восстановлено.

В связи с продолжающимся снегопадом все службы жизнеобеспечения, правоохранительные органы и аварийно-спасательные отряды продолжают работать в усиленном режиме.

О работе коммунальных служб Председателю Правительства Александру Мартынову сообщил министр промышленности и регионального развития Николай Глига. По его словам, низкие температуры, а также метели и гололедица на дорогах республики прогнозировались еще в начале января. Коммунальные и дорожные службы к этой ситуации были готовы. Как подчеркнул министр, основной удар стихии пришелся на Слободзейский и часть Дубоссарского районов, города Тирасполь и Бендеры.

В связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий комплекс мер принят руководством МВД ПМР. Милиционеры и спасатели продолжают обходить граждан из социально незащищенных категорий. Одиноким пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным людям, проживающим в частном секторе, правоохранители оказывают посильную помощь: подвозят и рубят дрова, расчищают дворовую территорию от снега, доставляют продукты питания и необходимые предметы обихода. Автомобили, попавшие в заторы, вытягивают из снежных ловушек.

Спасатели просят жителей быть как можно осторожней. Пожилым людям по возможности реже выходить из дома. Помнить, что поскользнуться можно не только на льду, но и на снегу, под покровом которого также может быть лед.

В остальном же рождественская погода продолжает радовать взор богатым, не вполне характерным для нашей приднестровской зимы серебристым убранством. Нагрузка на коммунальщиков сохранится, ну а ценители зимних пейзажей смогут продлить удовольствие и как следует запомнить, какая она, наша зима.

николай феч