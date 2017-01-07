СПЕШИТЕ К НАМ, ДРУЗЬЯ

В министерстве просвещения утвердили кон­троль­ные цифры при­ё­ма аби­ту­ри­ен­тов на сле­ду­ю­щий учеб­ный год.

Так, в частности, в подведомственные министерству учебные заведения в 2017 году поступит 3409 человек. В средних специальных учебных организациях республики для абитуриентов будет выделено 1875 бюджетных мест. Ещё 1028 человек смогут обучаться на платной основе. Контрольные цифры приема для Тираспольского юридического института остались прежними – 120 бюджетных мест и 140 платных. Приднестровский государственный институт искусств готов принять 109 абитуриентов для обучения за счёт государства и 18 – на платной основе.

В ходе заседания коллегии министерства просвещения начальник управления профессионального образования и молодежной политики профильного ведомства Людмила Тануркова сообщила, что в новом учебном году в некоторых колледжах и техникумах будет закрыт набор на несколько специальностей, не пользовавшихся спросом среди абитуриентов. Вместо них откроют набор групп по новым направлениям: «16 профессий и специальностей были исключены, и включено 15 новых. Изменения затронули Слободзейский политехнический техникум – там в 2017 году откроется набор абитуриентов на специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Также будут скорректированы списки специальностей и в Дубоссарском индустриальном техникуме, столичном промышленно-строительном техникуме, Бендерском торгово-технологическом техникуме, Каменском политехническом техникуме и ряде других учебных заведений.

Начальник управления отметила, что в этом году план по набору абитуриентов средними специальными учебными заведениями был выполнен на 90-100 процентов, однако есть и исключения. В Тираспольский промышленно-строительный техникум поступил только 71 процент выпускников школ от прогнозированного количества. С проблемой недобора абитуриентов данное учебное заведение сталкивается уже не первый год. Для её разрешения был скорректирован список специальностей: исключены профессии «Мастер строительных работ» и «Станочник», включена новая профессия – «Мастер сухого строительства». Также планируется перед началом нового учебного года провести более активную информационную кампанию по привлечению абитуриентов.

Но постепенное уменьшение количества абитуриентов – проблема, характерная не только для данного учебного заведения, но и для республики в целом. Из-за негативной динамики министерство просвещения вынуждено значительно сократить количество бюджетных мест в организациях СПО. «С 2013- го по 2016 год контрольные цифры уже уменьшены на 459 мест. Уменьшать ещё мы просто не можем», – отметила начальник управления. Она пояснила, что штатные расписания учебных заведений увязаны с количеством студентов, и дальнейшее уменьшение мест для абитуриентов потребовало бы сокращения преподавательского состава.

Во время заседания коллегии говорилось и о том, что в текущем году выпускники 9-х классов, которые не смогут сдать экзамены на удовлетворительную отметку и получить аттестат зрелости, получат возможность пройти профессиональную подготовку и приобрести рабочую специальность за счёт бюджета. Воспользоваться этим сможет 171 человек.

Согласно информации, озвученной на заседании коллегии, ежегодно около 90-95 процентов приднестровских выпускников 11-х классов поступают в высшие учебные заведения. Среди подростков, оканчивающих 9 классов, от 30-40 процентов принимают решение поступать в средние специальные учебные заведения, оставшаяся часть, как правило, продолжает обучение в старшем звене школы.