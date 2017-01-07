ЕСЛИ МЫ – ЛЮДИ

Есть такая веками проверенная взаимосвязь: где хорошо животным и птицам, там и человек чувствует себя нормально.

В акватории Днестра вблизи села Белочи Рыбницкого района осталась зимовать стая лебедей численностью более полусотни особей. Автомобилисты и пассажиры автобусов, проезжавшие осенью вдоль Днестра, с удивлением и восторгом наблюдали большое скопление прекрасных благородных птиц, которые плавали по воде, и это было прекрасное зрелище. В начале осени на Днестре, в районе сел Белочи и Строенцы, их было более 300. Большинство лебедей с наступлением холодов снялись со стоянки и улетели в теплые края. А часть лебединой стаи, а также стая уток, остались в надежде перезимовать, как это было уже не раз. Однако в начале нынешнего года ситуация резко ухудшилась… Сильные морозы сковали поверхность воды, и лебеди оказались на грани гибели. Беспомощным состоянием птиц воспользовались лисы, которые растерзали несколько лебедей. Потребовалась срочная помощь неравнодушных людей для спасения замерзающих и голодных лебедей.

Об этом прошла информация в социальных сетях. Автор этих строк после ее прочтения решила обратиться за помощью к проверенному в делах человеку с активной гражданской позицией, руководителю общественной организации «Новое поколение» Владимиру Галайчуку, и не ошиблась. Именно его дальнейшие действия, в первую очередь публикация в социальных сетях призыва о помощи, и помогли мобилизовать неравнодушных людей.

Уже на следующий день десятки добровольцев изъявили желание посодействовать в благородном деле по спасению птиц. 9 января группа добровольцев во главе с Владимиром Галайчуком организовала акцию по подкормке лебедей – разбросали два мешка зерна у берега. Зерно пшеницы, овса, кукурузы предоставили жители села Белочи Максим Монастырский и Павел Павлышин.

На следующий день на место событий приехали добровольцы с зерном из города. Теперь лебедям не грозит голодная смерть, и ситуация постепенно нормализуется. Хочется верить, что и в дальнейшем, до наступления плюсовой температуры воздуха, лебеди не останутся без внимания и помощи добрых людей.

Некоторые специалисты считают, что ситуацию можно разрешить, сделав большую полынью, чтобы лебеди могли самостоятельно добывать пищу из воды. Но пока этого нет, остается один способ спасти птиц – давать им подкормку в виде сухого зерна. Добровольцы оповещены, что ни в коем случае нельзя давать лебедям хлеб и другую выпечку – от этого птицы могут погибнуть.

Ситуация контролируется добровольцами из общественной организации. Рыбницкие экологи тоже планируют подключиться к акции по спасению.

Если своими действиями ты можешь улучшить этот мир, сделай это, не откладывая на потом. И мир действительно станет лучше!

Дина

РУДАЯ