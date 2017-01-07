ЕСЛИ МЫ – ЛЮДИ

Есть такая веками проверенная взаимосвязь: где  хорошо животным и птицам, там и человек чувствует себя  нормально.

 

В акватории Днестра вблизи села Белочи Рыбницкого района осталась зимовать стая лебедей численностью более полусотни  особей. Автомобилисты и пассажиры автобусов, проезжавшие  осенью вдоль Днестра, с удивлением и восторгом наблюдали большое скопление прекрасных благородных птиц, которые  плавали  по воде,  и это было прекрасное зрелище.  В начале осени на Днестре, в районе сел Белочи и  Строенцы, их было более 300.   Большинство  лебедей с наступлением холодов  снялись со стоянки и улетели в теплые края.  А  часть лебединой стаи, а также стая уток, остались в надежде перезимовать, как это было уже не раз. Однако в начале нынешнего года ситуация  резко ухудшилась… Сильные морозы сковали  поверхность воды, и лебеди оказались на грани гибели.  Беспомощным состоянием птиц воспользовались лисы, которые растерзали несколько лебедей. Потребовалась срочная помощь неравнодушных людей  для спасения замерзающих и голодных лебедей.

Об этом  прошла информация в социальных сетях.  Автор этих строк после ее прочтения решила обратиться за помощью  к  проверенному в делах человеку с активной гражданской позицией, руководителю общественной организации «Новое поколение» Владимиру Галайчуку, и не ошиблась.   Именно его дальнейшие действия, в первую очередь публикация в социальных сетях призыва о помощи,   и помогли мобилизовать    неравнодушных людей.

Уже на следующий день десятки добровольцев изъявили желание посодействовать  в благородном деле по спасению птиц.   9 января группа добровольцев  во главе с  Владимиром Галайчуком  организовала акцию по подкормке лебедей – разбросали два мешка зерна у берега.  Зерно пшеницы, овса, кукурузы  предоставили жители села Белочи Максим Монастырский и Павел Павлышин.

На следующий день на место событий приехали  добровольцы с зерном  из города.  Теперь лебедям не грозит голодная смерть, и ситуация постепенно нормализуется.  Хочется верить, что и в дальнейшем, до наступления плюсовой температуры воздуха,  лебеди не останутся без внимания  и помощи добрых людей.

Некоторые специалисты считают, что ситуацию можно разрешить, сделав  большую полынью, чтобы лебеди могли самостоятельно добывать пищу из воды.   Но пока этого нет, остается один способ спасти птиц – давать им подкормку в виде сухого зерна. Добровольцы оповещены, что ни в коем случае нельзя давать лебедям  хлеб и другую выпечку – от этого птицы могут погибнуть.

Ситуация контролируется добровольцами из общественной организации.  Рыбницкие экологи тоже планируют подключиться к акции по спасению.

Если своими действиями ты можешь улучшить этот мир, сделай это, не откладывая  на потом. И мир  действительно станет лучше!

 

 

Дина

РУДАЯ

12 Янв 2017г

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