Председатель Правительства Александр Мартынов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.

Собеседники обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, а также ряд шагов, направленных на укрепление двусторонних отношений.

Приветствуя высокого гостя в стенах Правительства, премьер-министр отметил, что среди приоритетных направлений развития экономики Приднестровья особый акцент сделан на расширении сотрудничества с Российской Федерацией.

Он напомнил, что в ходе визита в республику летом 2016 года заместителем Председателя Правительства РФ, Спецпредставителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным был обозначен ориентир на развитие отношений с регионами России.

«Уже есть положительные результаты, в частности, по Калужской области. Планируем в этом направлении работать и дальше», – подчеркнул Александр Мартынов. Он также сообщил о намеченном на конец января визите правительственной делегации ПМР в Москву, где планируется провести ряд встреч с представителями министерств, общественных организаций и профессиональных союзов, Счетной палаты, агентства стратегических инициатив.

«Хотели бы использовать опыт Российской Федерации в разработке дорожных карт для улучшения делового климата и поддержки экспорта. Нам важно мнение российских специалистов, как практически это лучше осуществить у нас», – добавил Председатель Правительства.