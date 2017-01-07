Назначения

Начальником Управления пресс-службы и информации Президента назначена Марина Тоцкая. Соответствующий указ подписал глава государства. Эту должность занимал Денис Подгорный. Он стал помощником – пресс-секретарем главы государства.

Первым заместителем руководителя Администрации Президента стал Алексей Пакулич. Ранее он являлся помощником главы государства.

Ещё одним указом главы государства от должности ректора Приднестровского госуниверситета освобождена Галина Сандуца. Исполнение обязанностей ректора ПГУ возложено на Степана Берила. В тридцатидневный срок он должен разработать и внести на рассмотрение Президента предложения в части определения порядка выборности ректора вуза. Согласно указу, Степану Берилу и ученому совету госуниверситета поручено обеспечить проведение выборов ректора до 30 апреля.