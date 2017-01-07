МНОГИЕ ХРАМЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Глава государства принял архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву. Инициатором встречи выступил владыка Савва.

Приветствуя Президента, он подчеркнул, что месяц, прошедший с момента вступления Вадима Красносельского в должность главы государства, был плодотворным. Архиепископ рассказал, что в святочные дни проехал по городам и районам республики, по центральным и самым отдаленным приходам, познакомился с новыми главами государственных администраций. «По моему мнению, люди назначены положительные. У каждого из них правильное отношение к матери-церкви. С ними сейчас устанавливается связь благочинных отцов», – отметил владыка. Он обратил внимание Вадима Красносельского на тот факт, что многие храмы нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных работ. «Особого внимания требуют кровли. Если ремонтные работы своевременно не провести, пострадает церковная живопись. В плачевном состоянии, к примеру, рыбницкий храм Александра Невского», – рассказал архиепископ Савва. Он предложил главе государства провести своего рода совместный рейд по приходам, с тем чтобы на месте выяснить, в какой помощи нуждается каждая церковь.

Вадим Красносельский отозвался на предложение. Он подчеркнул особую роль православия и духовной составляющей жизни приднестровского общества. «Я вижу работу органов государственной власти в тесном взаимодействии с церковью. Православным священникам на местах необходимо наладить контакт с главами государственных администраций и руководством министерств и ведомств. Это крайне важно для населения республики», – отметил Вадим Красносельский.

Совместный выезд в храмы Приднестровья намечен на начало марта. До этого архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва посетит российскую столицу. В конце января он примет участие в ежегодных Рождественских чтениях, а 1 февраля поздравит Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.