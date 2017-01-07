В Правительстве обсудили механизм проведения российского ЕГЭ.

В рамках одного из поручений Президента Вадима Красносельского в сфере образования и.о. руководителя Аппарата Правительства – заместителя Председателя Правительства Алексей Цуркан провел рабочее совещание с представителями министерства просвещения, Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и внешнеполитического ведомства. Главной темой встречи стало проведение Единого государственного экзамена Российской Федерации на территории Приднестровья в текущем году.

Напомним, экзаменационная кампания такого рода проводится у нас с 2014 года. В первый год проведения вступительные экзамены сдали 232 участника, в 2015 и 2016 гг. – 474 и 540 человек соответственно.

Участников совещания проинформировали о новых требованиях для центров проведения Единого госэкзамена, введенных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В этой связи стороны обсудили данный механизм и практику последних лет, для того чтобы экзаменационные мероприятия проводились в соответствии с нормативными документами.

Работа по заданным на встрече направлениям будет продолжена.