Это подтвердило время

Анатолий Михайлов

Похоже, что мировая общественность и политические элиты Запада пребывают в некотором замешательстве. Новый президент США до своей инаугурации, которая состоится 20 января, предпочитает осторожность в своих инициативах и высказываниях на международную тематику. Никто не может с уверенностью прогнозировать будущие действия и инновации Дональда Трампа. Мир готовится к переменам, которые неизбежно наступят с новым американским президентом.

Европа также в ожидании политических метаморфоз, тем более что в текущем году предстоят выборы высших руководителей в двух главных странах Евросоюза – президента во Франции и канцлера в Германии. Судя по текущей динамике предвыборных кампаний в этих государствах, к концу 2017 года политическая картина на планете может резко измениться.

В новостных лентах информагентств не остается в стороне и тема молдо-приднестровского урегулирования. Особенно активизировались аналитика и публицистика на эту тему в молдавских средствах массовой информации накануне запланированного официального визита нового президента Молдовы Игоря Додона в Российскую Федерацию. Молдова под визит своего президента подготавливает позитивный информационный фон, максимально используя факт встречи президентов Молдовы и Приднестровья в начале года.

Кишинев очень старается понравиться Москве, ведь там необходимо решить множество накопившихся проблем, связанных с плачевным состоянием молдавской экономики. Молдова надеется легализовать статус многих тысяч своих гастарбайтеров, работающих в России, определить их статус и возможные льготы. Хочется Молдове заручиться поддержкой на возобновление экспорта своей продукции на российский рынок. Речь, конечно же, не может идти о его максимальном уровне, как это было раньше, так как Кишинев сам себя загнал в рамки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Чтобы не дразнить своих брюссельских партнеров, молдавский президент оговаривается, что в своей политической деятельности Кишинев будет развивать с Российской Федерацией прагматичные отношения, которые принесут пользу обеим странам. Однако руководству РМ стоит не забывать, что Москва может выдвинуть столь же прагматичные политические условия в целях защиты соотечественников – граждан России, проживающих на территории Приднестровья.

Сдвинется ли с мертвой точки переговорный процесс, решится ли Молдова на реальные шаги по снятию множества ограничений в экономических и социальных областях, покажет только время. Не стоит делать окончательные выводы и по итогам предстоящего визита в российскую столицу президента РМ Игоря Додона, по содержанию протоколов и договоров, которые в этот период могут быть подписаны. Приднестровье уже не раз сталкивалось с тем, что официальный Кишинев зачастую торгует своими национальными интересами в зависимости от существующей политической конъюнктуры.

Первоначальная «проприднестровская» риторика Владимира Воронина в период его избирательной кампании на пост президента очень скоро переросла в инициацию экономической изоляции нашей республики, жесткое политическое давление. В свое время он даже ратифицировал «меморандум Козака», но под давлением Запада отказался от своей подписи.

В Приднестровье с осторожностью смотрят в будущее переговорного процесса. «Я всегда буду действовать в интересах приднестровского народа, – заявил Вадим Красносельский после встречи с молдавским коллегой. – Убежден, что народ Приднестровья сделал свой выбор – это независимость Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Именно независимость – гарантия нашей безопасности. Это подтвердило время!».