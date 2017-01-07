В пятницу, 13 января, в зале совещаний столичной госадминистрации состоялась неформальная встреча градоначальника Олега Довгопола с членами Общественного совета города Тирасполя. Глава госадминистрации хотел познакомиться с прибывшими представителями общественных организаций.

Правда, знакомиться не пришлось. Как оказалось, практически со всеми Олег Довгопол встречался ранее, в процессе своей депутатской деятельности в столичном горсовете. Поэтому встреча очень скоро приобрела деловой характер, в процессе которой очерчивались контуры планов на будущую совместную работу.

В начале встречи Общественному совету были представлены недавно назначенные на должности заместителей главы госадминистрации Светлана Гладушкина и Ирина Ольховик, а также новые руководители муниципальных учреждений: Стелла Бай – управление народного образования, Геннадий Наривончик – управление по физической культуре и спорту.

С самого начала Олег Довгопол сообщил членам Общественного совета о своем видении взаимодействия этой общественной структуры и госадминистрации: «Главный принцип нашей совместной работы – общественная справедливость. Работать для людей – это не просто лозунг. Прятаться от людей не буду. Я хочу быть с народом! Если есть проблемы – приходите в любое время, будем решать все вопросы по мере возможности административного ресурса и городского бюджета».

В ходе мероприятия было принято решение о подготовке в ближайшее время встречи главы госадминистрации с представителями общественных организаций и движений Тирасполя. В дальнейшем беседа продолжалась в практическом русле, рассматривались перспективные и текущие задачи совместной работы.

Глава госадминистрации обратил внимание Общественного совета на питание детей в школах и детских садах. В процессе недавней выборочной проверки этих учреждений были выявлены и недостатки, касающиеся подсобных кухонных помещений. Олег Довгопол попросил Общественный совет не выпускать из поля зрения этот вопрос. Он предложил общественникам совместно с работниками профсоюзов и родительскими комитетами проводить регулярные проверки в учебных заведениях и дошкольных учреждениях процессов организации питания детей и подростков.

Олег Довгопол выразил твердое убеждение, что только совместно с общественностью госадминистрация столицы сможет эффективно бороться с такими негативными проявлениями, как самовольные строения и отчуждения придомовых территорий, стихийные свалки, несанкционированная установка нестандартных «лежачих полицейских» во дворах, стихийные автостоянки. Глава города привел пример недавнего пожара в Тирасполе, когда у специальной пожарной техники возникали проблемы во время пожаротушения из-за припаркованных возле строения автомобилей.

Отвечая на вопросы членов Общественного совета, глава госадминистрации рассказал о том, что уже сделано и что предстоит сделать руководству столицы. Обсуждались вопросы: открытие шахматного клуба для любителей этого вида спорта; возможность работы центральной городской котельной с различными видами топлива; инициатива городской поликлиники по вопросу аренды специальной диагностической аппаратуры; завышенные тарифы некоторых муниципальных предприятий при прокладке коммуникационных сетей; возможное участие приднестровских строительных организаций на объектах АНО «Евразийская интеграция». Отдельно запланировали культурно-массовые мероприятия патриотической направленности в целях повышения общественной культуры жителей столицы и совершенствования патриотического воспитания молодежи.

«Я надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество с вами. Только совместными усилиями мы сможем добиться определенных результатов», – заключил глава госадминистрации Олег Довгопол. В завершение встречи он поздравил с наступающим праздником Крещения, поблагодарил представителей Общественного совета за уже проделанную работу с населением, аппаратом госадминистрации и депутатами горсовета.

АНАТОЛИЙ

ПАНИН