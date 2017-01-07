Компания «Тиротекс» приняла участие в главной международной выставке домашнего текстиля и тканей HEIMTEXTIL, которая прошла в городе Франкфурт-на-Майне, Германия. В состав участников вошли крупнейшие компании Европы, стран Азии, СНГ и Нового Света.

НEIMTEXTIL проводится с 1971 года и является ведущей выставкой в текстильной промышленности. Она выступает своеобразным барометром настроения для отрасли, определяет её ориентиры и тенденции. Компания «Тиротекс» уже не первый год представляет свою высококачественную продукцию на данной бизнес-площадке.

Постоянным партнерам компании давно известно, что «Тиротекс» любит смелые эксперименты и новаторские идеи. И в этот раз экспозиция не разочаровала гостей, особый интерес посетители проявили к изделиям из льна и специальным отделкам тканей: с протеином шелка, алоэ вера, витаминизированной отделке, отделке с ионами серебра. Грандиозный успех имела презентация технологии 3D-печати на новом оборудовании итальянского производителя REGGIANI. Также компания «Тиротекс» представила широкий ассортиментный ряд новинок домашнего текстиля.

Говоря о достигнутых результатах, генеральный директор «Тиротекса» Андрей Межинский подчеркнул, что презентованная коллекция пользовалась большим успехом у гостей выставки: «Наш стенд посетили более ста руководителей крупнейших компаний текстильной отрасли, из которых около пятидесяти – это новые фирмы Прибалтики и Европы, ранее сотрудничавшие с нашими конкурентами. Принимая во внимание, что HEIMTEXTIL посещает много значимых клиентов, проявленный интерес открыл для нас новые горизонты и перспективы, а участие в данной выставке– это серьезные инвестиции в будущее».