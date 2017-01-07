НОВОГОДНИЙ КАПУСТНИК ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

Отметить Старый Новый год нетрадиционно, креативно. Творческие люди имеют свой оригинальный взгляд на простые вещи, видят необычное в обыденном, даже праздники у них проходят не так, как у всех, – веселее, интереснее.

Старый Новый год, что настаёт спустя две недели после 31 декабря, в художественном музее отметили по-своему. Представители творческих союзов – художников, дизайнеров, фотохудожников, а также архитекторы, музыканты, актёры участвовали в новогоднем форуме (именно так официально называлось мероприятие, хотя, по сути, это самый настоящий новогодний капустник).

Новый год по старому стилю мастера искусств встречают 13 января в 13.00 уже не первый год, зачинателем традиции ещё в 2000 году был союз художников ПМР. Последние четыре года к празднику «13 в 13» присоединились и другие творческие объединения. Сменилось и место встречи творческой интеллигенции (раньше собирались в Тираспольской детской художественной школе, теперь – в Приднестровском государственном художественном музее).

В юмористическом представлении участвуют все, несмотря на звания, должности и статусы. И всё же в самом начале мероприятия – приветствие от начальника госслужбы по культуре и историческому наследию Марии Кырмыз, которая поздравила собравшихся с наступившим Новым 2017 годом: «Хочу пожелать всем здоровья, ветра вдохновения, чтобы все планы, проекты, которые намечаются, были реализованы. Замечательно, когда мы чтим традиции, пополняем их новыми. Ежегодно «13 в 13» творческая интеллигенция подводит итоги, пусть и в шуточной форме».

Мария Андреевна подчеркнула, что в последние несколько лет в культурной сфере наметились положительные изменения. «Наблюдаем, что художественный уровень всех проводимых мероприятий (концерты, выставки и другие творческие работы) значительно повысился, профессиональное искусство Приднестровья находится в стабильной системе развития. Представители творческих союзов достаточно часто бывают в госслужбе по культуре. Мы готовы к сотрудничеству и ждём новых идей, проектов и достижений».

Отчёты руководителей союзов художников, дизайнеров и фотохудожников отличались оригинальностью. Представлены не в скучных статистических показателях (как часто бывает при подведении каких-либо итогов), а в виде стихов и рассказов с юмористической ноткой.

А вот доклад директора ПГХМ пришлось искать всем присутствующим (в этом и заключалась идея нынешнего капустника!). Чтобы постранично собрать документ, необходимо было пройти ряд конкурсов, и все пустились в увлекательное путешествие – в музейный квест. Поговорки изображали в виде рисунков, по фотографиям узнавали художников, «лепили» бумажного снеговика, с помощью мимики и жестов изображали известные произведения искусств, выигрывали призы в новогодней лотерее.

Музейный суд определил лучшего художника, дизайнера и фотохудожника 2016 года, бумажные медали им вручал «младенец», роль которого отлично сыграл председатель союза художников Сергей Панов. В чепчике и с погремушкой в руках «малыша» доставили в зал заседания на коляске-тачке. Кстати, ему награда тоже досталась – бутылочка игристого. Эта часть форума была, пожалуй, самой смешной, зал хохотал без умолку, аплодируя при этом победителям. Завершился квест созданием из заработанных праздничных стикеров новогодней виньетки.

«Лучший художник ПМР 2016 года» Наталья Страсевич (г. Рыбница): «Я впервые на таком мероприятии. Всё очень интересно, с юмором придумано. Каждый конкурс оригинален по-своему. Спасибо организаторам. Думаю, каждый уходит с хорошим настроением от такой встречи с друзьями».

Председатель союза художников Сергей Панов: «Традиция собираться 13 в 13 была заведена ещё нашими старшими коллегами. В художественном музее мы очень интересно проводим время, участвуем в шуточном мероприятии с творческим подходом, но суть вещей остаётся – говорим о том, что нас беспокоит, с помощью шуток».

Директор ПГХМ Наталья Егорова: «Бывает так, что в Новый год все работники культуры заняты, они устраивают праздники для других, а сделать праздник для себя не всегда есть время, возможность и желание. У нас такое желание есть, потому и решили организовывать веселье для творческих людей. Вместе анализируем прошедший год и ставим задачи на год будущий. Организуем весёлый и интересный праздник».

Надежда Пирогова