ЯНВАРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В начале месяца львиную долю времени приднестровские спортсмены уделяли подготовке к грядущему спортивному сезону. Так, чемпионаты по командным видам спорта ушли на перерыв, однако новости из их стана приходят постоянно.

ВОЛЕЙБОЛ. Быстрее всех возобновилось первенство по волейболу. Ни женскому, ни мужскому тираспольскому клубу удача в первых играх чемпионата не сопутствовала. Тираспольское «Динамо» в упорной борьбе на своей площадке уступило «USM-Bostovan» – 2:3. Поражение тем обиднее, что предыдущие три матча приднестровский коллектив выигрывал! Тем временем главный соперник нашей команды кишиневское «Динамо-МВД» выиграло – 3:0. Таким образом, после 4-х туров у кишиневцев 12 очков, а у нашего «Динамо» – 10.

Приднестровские волейболистки из ВК «ПГУ-Приднестровье» принимали на своей площадке команду госуниверситета Молдовы. Встреча закончилась со счётом 0:3 в пользу гостей. Вначале игра была равной, и команды выигрывали подачи друг друга по очереди, но к концу первой партии наши спортсменки подкачали – 16:25. А к третьему сету и вовсе проиграли более опытным соперницам из Молдовы крупно – 8:25. Следующая игра «ПГУ-Приднестровье» состоится 21 января в спортзале ПГУ в Тирасполе.

Во время зимних каникул в Парканах прошел волейбольный турнир памяти Николая Спасского и Михаила Джуса. Оба известных тренера были основателями волейбола в Парканах, поэтому в этом году турнир решили провести не в столице, как это было ранее, а именно в парканской спортивной школе. «Я очень рад, что этот турнир проводится именно в тех стенах, где они работали. Это очень важно для молодёжи, которая сегодня играет, чтобы они знали, что эти люди – Николай Спасский и Михаил Джус – были у истоков игры в Парканах», – отметил организатор турнира и тренер Пётр Станилевич.

В мемориале соревновались волейболисты в возрасте 17-18 лет. Лучше всего себя проявили столичные волейболисты. Ближайшая смена тираспольского «Динамо» одержала три победы со счетом 3:0 и завоевала золотые медали. «Серебро» досталось бендерчанам, которые одержали победу над командой Паркан, оставшейся на третьем месте, а четвертыми стали дубоссарские волейболисты.

ФУТБОЛ. Определились пять из шести соперников ФК «Шериф» в зимнее межсезонье. Первая часть сбора пройдет в Тирасполе, а вторая, февральская, – в Турции. Там команда Роберто Бордина сразится с «Крыльями Советов» и «Амкаром».

Еще один соперник (на 10 февраля) пока что не определен. Изменения внутри команды касаются линии защиты. После 5 лет надежной игры в обороне желто-черных команду покидает Марсель Метуа. Также закончились контракты у хорватского бека Дино Шкворца, экс-капитана «Шерифа» Матео Сушича и полузащитника Владислава Иванова.

Зато вернулись из аренды братья Макрицкие, призванные усилить защиту (первую часть сезона они провели в «Петрокубе»), и Артем Розгонюк, проведший прошлую осень в «Сперанце». Лучшим игроком 2016 года, по версии болельщиков «Шерифа», стал лучший бомбардир чемпионата хорват Йосип Брезовец. Напомним, на его счету 10 голов и 13 голевых передач.

Приступили к тренировкам после зимнего отпуска и футболисты «Динамо-Авто». Подготовку к весенней части чемпионата они пока что проводят в Терновке.

Между тем, в Санкт-Петербурге проходит традиционный турнир для сборных команд до 19 лет имени Валентина Гранаткина. За сборную Молдовы выступали многие молодые воспитанники академии «Шерифа»: Игорь Киперь, Вадим Джинар, Евгений Берко, Владислав Бойко, Андрей Ступак и Владислав Лихарев. В первом туре команда Молдовы сыграла в нулевую ничью со Словенией, затем проиграла команде Санкт-Петербурга (3:0) и Ирану (5:0). Зато в борьбе за 9-16-е места была обыграна команда Литвы – 2:2 (3:4 по пенальти).

В полуфинал турнира вышли юношеские команды Греции (они по пенальти обыграли латвийцев) и России (после победы 3:0 над болгарами).

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО