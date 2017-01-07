ЧТОБЫ «ТЕПЛО» НЕ СТАЛО «ГОРЯЧО»

С наступлением холодов население часто прибегает к обогреву квартир и домов электронагревательными приборами. Но здесь необходимо чётко соблюдать правила эксплуатации, чтобы желание согреться не привело к пожару, и, как следствие, не нанесло вреда жизни и здоровью людей.

Применяя электрическое нагревательное оборудование, следует не допускать его перегрева и, как следствие, перегруза электросети. Нельзя дотрагиваться до электронагревательных приборов мокрыми руками, не следует оставлять без присмотра включенными в сеть, применять самодельные электронагревательные приборы, а, используя заводские, соблюдать все инструкции, данные производителем.

Если для обогрева применяется газовое оборудование, следить, чтобы оно находилось в исправном состоянии. Категорически запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Пожароопасные ситуации возникают и при неправильной эксплуатации печей. Чтобы избежать их, перед топкой печи должен лежать предтопочный лист из негорючего материала. Подходы к печи должны быть свободными. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также перекаливать их.

Не допускать к пользованию любыми обогревательными приборами – газовыми или электрическими – детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

Часто причиной пожаров становятся не приборы и не дети, а халатность взрослых – курение в постели. Помните: непотушенные окурок или спичка могут стать причиной крупного пожара.