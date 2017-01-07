КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА

В современном мире существует более 40 тысяч профессий. Как бы не заблудиться и выбрать для себя одну – по интересам и способностям.

По окончании школы выпускники стоят на пороге новой жизни. В этом юном возрасте непросто определиться с выбором профессии. Это ответственный шаг, и сделать его правильно не каждый способен в одиночку. Поэтому зачастую важны совет и помощь родителей, друзей, учителей.

Для того чтобы помочь старшеклассникам ближе ознакомиться с интересующей их профессией, в Тирасполе вот уже более сорока лет активно работает учебно-профориентационный центр (УПЦ), в котором учащиеся 8-11-х классов школ столицы пробуют себя в одном из пятнадцати направлений: секретарь-референт, оператор ЭВМ, младшая медицинская сестра, повар, водитель, автослесарь и другие… А помогают им в этом профессионалы, опытные педагоги. Они дают необходимые теоретические знания, раскрывают тонкости профессии, делятся её секретами, помогают школьникам реализовать себя в практической деятельности.

Кто из выпускников школ прошлых лет не знает имена тех, кто их учил профессиональной грамоте и выводил в люди? Наталья Сталиневич, Михаил Новак, Анатолий Пасниченко, Марина Киселева, Любовь Сергейко, Татьяна Залевская – это далеко не полный список наставников с большой буквы. Под руководством директора центра Юлии Шишкановой, её заместителей Анны Кириенко и Михаила Володько, методиста Оксаны Хильчук они в своей работе используют современные инновационные и информационные технологии, методические часы, семинары, научно-практические конференции… В памяти старшеклассников на долгие годы остаются проводимые здесь конкурсы «Школа будущего», «Профессиональный марафон», «Лучший по профессии», «На пути к профессии», «Подиум совершенства», КВНы, экскурсии, творческие выставки… От урока к уроку, от одного практического занятия к другому, от первых неудач к радости первого успеха и уверенности в себе ведут они воспитанников по пути освоения полюбившейся профессии.

Учебно-профориентационный центр для большинства старшеклассников города – начало начал. Он сродни стартовой площадке во взрослую жизнь. И как хорошо, что есть на свете наши настоящие друзья и наставники, которые выводят нас в мастера.

МИЛЕНА РОШКА,

учащаяся 11-го класса теоретического лицея №1 и группы «Основы журналистики» УПЦ.