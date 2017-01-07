ОЗНАКОМИТЕЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

На протяжении уже многих лет, то на время прерывая, то снова возобновляя работу, действует международный переговорный формат «5+2», нацеленный на урегулирование конфликта между Молдовой и Приднестровьем.

Эта арифметическая формула означает две стороны переговорного процесса (Приднестровье и Молдова), а также пятерых гарантов, посредников и наблюдателей (Россия, Украина (гаранты и посредники), ОБСЕ (посредник), ЕС и США (наблюдатели). Неоднократно официальные представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчёркивали, что основная их цель в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию – быть депозитариями (хранить подписываемые сторонами документы) и предоставлять «площадку» для переговоров. В настоящее время в ОБСЕ входят 57 государств Европы, Азии и Северной Америки. Председательство в организации меняется ежегодно. В прошлом году председательствовала ФРГ, в нынешнем её сменила Австрия.

Как правило (исключение на памяти автора статьи составили швейцарско-сербское и сербское председательства 2014 и 2015 годов), хотя бы раз в год Действующие председатели ОБСЕ (главы внешнеполитических ведомств председательствующих стран) объезжают регионы на карте Европы, где все еще сохраняются неурегулированные конфликты. Среди таковых значатся и Молдова с Приднестровьем. В аппарат ОБСЕ входит дипломат (спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ), который, находясь на достаточно высоком посту в МИД своей страны, при её председательстве занимается как раз конфликтными зонами. В настоящее время это Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии Вольф Дитрих Хайм. В среду и четверг он первый раз в этом качестве посетил Кишинёв и Тирасполь. В приднестровской столице австрийский дипломат встретился с Президентом Вадимом Красносельским, руководством Верховного Совета и и.о. министра иностранных дел Виталием Игнатьевым.

Свой визит в Молдову и Приднестровье Вольф Дитрих Хайм обозначил как ознакомительный. Если же учитывать, что, например, во время встречи с Вадимом Красносельским западный дипломат сообщил, что через две недели ожидается поездка в Кишинёв и Тирасполь Действующего председателя ОБСЕ – главы австрийской дипломатии Себастьяна Курца, то визит можно охарактеризовать как ознакомительно-подготовительный.

Молдова и Приднестровье – первый конфликтный регион, который посетил Вольф Дитрих Хайм. Во время встречи с Вадимом Красносельским, на которой также присутствовал руководитель приднестровского МИД, спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ подчеркнул: «Приднестровская тематика является одной из основных для австрийского председательства в ОБСЕ».

Говоря о предстоящем в начале февраля визите в Молдову и Приднестровье Себастьяна Курца, его спецпредставитель заметил, что у сторон есть время, чтобы подготовить вопросы, которые должны решаться в первую очередь. Он также отметил, что австрийское председательство в ОБСЕ намерено подготовить встречу в формате «5+2». «В последующие после этого месяцы (после визита Действующего председателя ОБСЕ в Приднестровье и Молдову. – Прим.) мы должны сделать как можно больше для того, чтобы подготовить согласования для встречи в формате «5+2», – сказал в этой связи Вольф Дитрих Хайм.

В начале встречи со спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил надежду на то, что австрийское председательство поможет сторонам решить ряд застарелых проблем. При этом глава государства напомнил, что эти вопросы были им озвучены во время встречи в Бендерах 4 декабря с президентом Молдовы Игорем Додоном. «Во время этой встречи я высказал мысль, что граждане и Молдовы, и Приднестровья не должны зависеть от политических решений. Мы должны работать для того, чтобы максимально облегчить их жизнь. У нас есть ряд экономических и гуманитарных вопросов, которые требуется решать», – отметил Вадим Красносельский, добавив: – Мы миролюбивое государство и хотим жить в мире со своими соседями. Тем не менее, сегодня появляются новые проблемы во взаимоотношениях с ними, есть и нерешённые старые. Их надо решать».

Во время встречи с Вольфом Дитрихом Хаймом Президент Приднестровья затронул, в частности, проблемы политически мотивированных уголовных дел, возбуждённых в Молдове в отношении приднестровских должностных лиц и предпринимателей, а также железнодорожного сообщения по территории ПМР.

Говоря о первой из вышеуказанных проблем, глава государства особо подчеркнул, что речь идёт не об общеуголовных делах, а возбуждённых молдавскими властями именно по политическим мотивам. При этом Вадим Красносельский заметил, что Приднестровье готово, в свою очередь, пересмотреть заведённые в ответ уголовные дела в отношении молдавских госчиновников и силовиков. «Не скрою, что в отношении граждан Молдовы в Приднестровье тоже возбуждены уголовные дела. Мы готовы их пересмотреть», – заявил по этому поводу во время встречи с Вольфом Дитрихом Хаймом Вадим Красносельский.

Что же касается возобновления нормального грузового железнодорожного сообщения по территории Приднестровья, то Вадим Красносельский напомнил, что блокадные меры Молдова предпринимает совместно с Украиной. Глава государства акцентировал внимание гостя на том, что Киев и сам страдает от введённых им же мер экономического давления на Приднестровье. «Это наносит ущерб предпринимателям и экономическим интересам Украины», – констатировал в этой связи Президент Приднестровья.

Среди предложений, которые Тирасполь уже неоднократно предлагал в области железнодорожного сообщения, и которые озвучил во время встречи со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ Вадим Красносельский, – перевозка грузов по территории Приднестровья приднестровским подвижным составом и растаможивание импортных товаров для внутриприднестровского пользования таможенными органами Приднестровья.

Кирилл Нефёдов

Философского подхода недостаточно

В предыдущем нашем материале, рассказывающем о визите в Тирасполь спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма, уже говорилось, что сам австрийский дипломат охарактеризовал его как ознакомительный.

Судя по тому, что говорили участники проведённых господином Хаймом встреч в интервью журналистам, и по продолжительности этих бесед (длились они достаточно долго), эта цель была достигнута. Как уже было сказано выше, в приднестровской столице Вольф Дитрих Хайм встретился с Президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, Председателем Верховного Совета Александром Щербой (на этой встрече также присутствовали вице-спикер, руководитель парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева и её заместитель на этом посту Виктор Гузун) и и.о. министра иностранных дел Виталием Игнатьевым.

Как сообщает пресс-служба Верховного Совета, во время встречи в приднестровском парламенте австрийский дипломат обозначил целью визита «новым взглядом посмотреть на ситуацию». Ситуация же, по мнению Александра Щербы, требует «наполнения переговорного процесса в формате «5+2» реальным смыслом». «Этот формат должен остаться площадкой для решения существующих проблем. В первую очередь, это связано с необходимостью создания условий для свободного передвижения граждан и грузов, развития предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровья, испытывающих в настоящее время определенные трудности из-за действий молдавской стороны… Что касается политической составляющей, то вектор развития нашего государства был задан на референдуме 2006 года. Позицию приднестровского народа мы отстаиваем на международном уровне», – цитирует спикера парламентская пресс-служба.

Стоит заметить, что внешнеполитическое ведомство Австрии, председательствующей в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, начало изучать аспекты сложных взаимоотношений между Кишинёвом и Тирасполем заранее, о чём свидетельствуют несколько визитов австрийских дипломатов в Тирасполь в предшествующие председательству в ОБСЕ годы. Судя по тому, что Вольф Дитрих Хайм говорил во время общения с представителями СМИ, виден настрой австрийского председательства в ОБСЕ помочь сторонам в решении первоочередных вопросов. «Мы увидели новые темы и новые подходы. Я думаю, что если стороны проявят немного гибкости, то мы сможем увидеть новые результаты… Были годы, когда вообще не было встреч в формате «5+2». Мы уверены уже сейчас, что в течение года сможем провести более чем одну встречу в формате «5+2», но это зависит от того, насколько мы сможем подготовить какие-то вопросы для конкретного решения. Недостаточно встречаться для обсуждения философского подхода к решению различных проблем. Это будет, если мы увидим готовность сторон их решать».

В свою очередь и.о. министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев по окончании встречи с Вольфом Дитрихом Хаймом в интервью журналистам заметил: «Успех работы зависит не только от председательства в ОБСЕ, но, в первую очередь, от сторон. Успех характеризуется наличием готовности к достижению компромиссов. Действительно, господину Хайму досталось очень сложное наследство в виде тех вопросов, которые были ранее. Здесь я хотел бы выразить признательность австрийскому председательству за приверженность решению вопросов, которые были обозначены в Берлинском протоколе (протокол, подписанный 3 июня прошлого года по итогам встречи в формате «5+2» в Берлине, предполагал решение вопросов, в частности, связанных с признанием за рубежом приднестровских документов об образовании и автомобильных номеров. – Прим.) и за готовность решать другие вопросы, которые возникают во взаимоотношениях между Молдовой и Приднестровьем».

О том, что накоплено достаточно много наработок, которые уже могли бы стать основой для разрешения проблемных вопросов, Виталий Игнатьев сообщил и Вольфу Дитриху Хайму. «По большинству проблемных вопросов есть инициатива приднестровской стороны, – отметил Виталий Игнатьев во время интервью по окончании встречи со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ. – Есть проработанные проекты. Есть результаты международной экспертизы по ним – заключения европейских экспертов в области образования, специалистов миссии EUBAM (миссия ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове. – Прим.) по транспорту. Приднестровье привержено принципам транспарентности, которые заложены в этих проектах. Но есть неготовность наших молдавских партнёров к компромиссу. Мы надеемся, что нам не просто удастся обсуждать эти вопросы, но и в течение года их решать».

При этом руководитель приднестровского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что приднестровская сторона готова обсуждать и вопросы, которые ставит Кишинёв. «Мы говорили, что важно наличие содержательной работы на уровне экспертных (рабочих) групп и встреч «Постоянного совещания…» (формат «5+2». – Прим.). Конечно, что мы будем акцентировать внимание на острых вопросах. Мы их также готовы обсуждать», – сказал в этой связи Виталий Игнатьев.

Весь спектр проблем во взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой будет обсуждаться и во время визита в Приднестровье и Молдову Действующего председателя ОБСЕ – министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Александр Никитин