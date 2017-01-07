Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РМ Зденеком Крейчи.

Чешский дипломат ранее уже посещал Приднестровье, однако встреча с новым Президентом республики Вадимом Красносельским стала первой. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что для него «большая честь приветствовать господина посла на приднестровской земле».

В ходе встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений Приднестровья и Чешской Республики. Президент ПМР подчеркнул, что приднестровская сторона заинтересована в активизации политического, гуманитарного и делового сотрудничества с зарубежными партнерами и, в частности, с Чехией. Определенный опыт сотрудничества двух стран уже имеется в образовательной сфере – налажены контакты ПГУ им. Т.Г. Шевченко с Карловым университетом в Праге. Речь идет о проекте «ПостДемо», в рамках которого чешской стороной в 2015 году был организован ряд обучающих мероприятий для сотрудников Приднестровского госуниверситета.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по некоторым аспектам переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова. Зденек Крейчи отметил, что «Германское председательство в ОБСЕ провело в свое время большую работу, но, к сожалению, ощутимых результатов она не принесла». Посол Чехии выразил надежду, что «деятельность австрийских коллег, председательствующих сегодня в ОБСЕ, будет более эффективной». Говоря о недавних изменениях в высшем руководстве как Приднестровья, так и Молдовы, Зденек Крейчи подчеркнул, что международное сообщество рассчитывает на положительные сдвиги в молдо-приднестровских отношениях, и отметил, что «для Евросоюза важно, чтобы в регионе была стабильность, люди жили здесь спокойно, экономика планомерно развивалась».

«Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы облегчить жизнь граждан Приднестровья и Республики Молдова. Люди не должны быть заложниками политических решений», – отметил в свою очередь глава приднестровского государства Вадим Красносельский.