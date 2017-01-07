РАЗГОВОР О ГАЗЕТЕ И О СЕБЕ

Александр Карасев – о будущем газеты «Приднестровье», своих взглядах на медиаменеджмент и новых проектах.

В медиасреде перемены: произошла смена редактора главной газеты республики «Приднестровье». Место руководителя издания занял Александр Карасев, возглавлявший до этого одно из престижных учебных заведений профессионального образования. Сказать, что Карасев – человек новый в республиканской медиасреде, было бы неправильно – его материалы можно часто встретить на страницах газеты (он член союза журналистов СССР и ПМР, член союза писателей Приднестровья). Но и известно о нем относительно немного. Наш корреспондент пообщался с новым главным редактором, узнал о его планах по развитию газеты, об установках учредителей и даже немного о личной жизни. Подробности – в нашем эксклюзивном интервью.

– Александр Борисович, прежде всего, поздравляю с назначением. Как восприняли предложение возглавить главную республиканскую газету?

– С благодарностью и пониманием, что тебе доверяют, на тебя возлагают надежды. Быть редактором – большая ответственность. Это значит отвечать не только за свой материал, но и за каждую мысль, напечатанную на страницах газеты, будь то штатным корреспондентом или человеком, далеким от журналистского труда. Почем труд руководителя газеты, знаю, ведь я когда-то уже пробовал себя в этой должности. Со стороны говорили, что у меня получалось, да и сам чувствовал удовлетворенность.

– В должность главного редактора «Приднестровья» Вы вступили буквально на днях. Как прошло знакомство с коллективом?

– Понятно, что люди привыкли к работе с одним человеком, теперь пришел другой, и в глазах можно было уловить вопрос: «Сработаемся ли?». Встреча прошла спокойно. Мне показалось, что люди мысленно готовили новый, очередной номер газеты. Я заверил, что хорошие традиции будут продолжены, и коллектив менять не намерен. Многих людей знаю заочно по их публикациям, с некоторыми вообще знаком… Команду надо сохранять, некоторые передвижки для пользы дела, может быть, и будут, но не более того… Наслышан, что коллектив дружный, журналисты талантливые, со своим почерком. Так что поживем – увидим.

– Какие задачи поставлены перед вами учредителями издания?

– Газета должна жить республикой. Не в том смысле, чтобы она была зациклена на крае, его людях, а в том, чтобы вся информация, которая появляется в Приднестровье, была бы правдиво донесена до его жителей. Здесь нет преференций в отношении каких-то персоналий и каких-то ведомств. Информация будет выбираться только по степени ее значимости. Только взвешенные оценки, не фильтрование на своих и чужих, глубокий анализ ситуации, максимальный разворот навстречу к людям. Республика должна показываться намного шире. Будем освещать работу Правительства, городских и районных Советов, руководящих исполнительных органов на местах. Люди должны знать, что думают о них в верхах, как решают их проблемы. Обычные газеты делают из бумаги, наша – из жизни. Газета будет отвечать интересам республики и ее жителей. Будем расти и совершенствоваться, добиваться оптимальной привлекательности сайта. Такая газета, как «Приднестровье», должна выходить в режиме online, и ее должен знать весь мир. Говорю без преувеличения. Ведь мы все хотим, чтобы нас знали, мы особая страна.

– А какие-то изменения по внешнему виду газеты, по ее дизайну предвидятся?

– Особых – нет, она уже имеет свое лицо, мы к нему привыкли, но некоторые изменения будут. Будем искать совместное решение. Хочу, чтобы каждый сотрудник высказался, какой бы он хотел видеть газету. Одно скажу: газета должна быть притягательной. Но, переняв что-то от других изданий, оставаться собой. Быть неповторимой, нашей.

– Из разговора складывается впечатление, что Вы человек демократичный. Это так?

– Сейчас многие перестраиваются, хотят отвечать духу времени. В республике заметны подвижки во многом. Мы их уже чувствуем. Запомнились слова нашего Президента насчет чванства по отношению к людям, отгороженности от них отдельных чиновников, что недопустимо. К мнению коллектива на любой работе всегда прислушивался, так буду поступать и здесь, ведь мы одна команда, делаем одно дело. Но постараюсь, чтобы мое слово услышали другие. Я наделен полномочиями руководителя, несу ответственность за каждую строчку в газете. Если буду не согласен с мнением человека, постараюсь применить весь опыт и знания, чтобы отстоять позицию. Но при условии, конечно, уверенности в своей правоте.

– В Доме прессы, так хочется назвать наше редакционное здание, расположились еще две другие газеты – «Адевэрул нистрян» и «Гомiн». Каждая из них имеет свою целевую аудиторию. Как думаете строить отношения с соседями, собратьями по перу?

– У нас одна цель: мы формируем общественное мнение, мировоззрение человека, информируем его о происходящих событиях, воспитываем, пополняем культуру… Так что делить нам нечего. Конкурировать, добиваться, чтобы твоя газета была лучше, интереснее, читабельнее – это другое дело. Уверен, мы найдем общий язык с руководителями, их редакционными коллективами.

– А какие рубрики, тематические полосы видите в газете?

– Те, что есть, останутся. Материалы на политические, экономические и социальные темы должны не только присутствовать, но и стать «гвоздевыми», подготовленными профессионально. С фактами, цифрами, статистикой читателя, бесспорно, надо знакомить, но я больше за то, чтобы ему сумели объективно и правдиво рассказать, что совершается в стране по развитию экономики, предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест. С этой целью постараемся, чтобы на страницах газеты открыто и квалифицированно выступали ведущие специалисты предприятий, отраслевых министерств, ученые. Я категорически против поверхностного освещения политических, социально-экономических и других важных проблем. Просто касаться их, «отмечаться» по данной теме, делать вид, что редакция держит пульс на злободневных вопросах жизни, – значит халтурить, значит вредить делу.

Газета должна быть разноплановой, интересной рабочему, предпринимателю, пенсионеру, студенту. Отсюда и материалы нужно готовить для них. Думаю, появление новых рубрик будет оправданным. Это положение возведем в предмет обсуждения и только потом примем решение. И непременно учтем мнения читателей.

– Сегодня у многих изданий, и у нашей газеты, есть проблемы с подпиской. Как Вы видите ее разрешение?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, я к нему еще не дошел, но понимаю, что он есть. Должна быть хорошо продумана организация подписной кампании на местах. Газетчикам неплохо было бы встречаться с читателями, рассказывать о себе и планах редакции, слушать людей, понимать, что их волнует. Это первое. Второе – надо газете придать широкую рекламу. «Читайте газету «Приднестровье» – это наша с вами газета!» – такого, к сожалению, не увидишь сегодня на баннерах, вывесках на улицах, в троллейбусе, маршрутном такси…

Несмотря на стремительное заселение в наших умах интернет-ресурсов, во многих странах становится модным читать прессу. И мы должны постараться вернуть себе эту моду путем «прописки» газеты в парках, торговых центрах, кафе… В ближайшее время этими вопросами займемся предметно. Но сначала нужно проанализировать возможность и необходимость увеличения тиража.

– Вы вернулись в журналистику, покинув ее, казалось, навсегда. Не трудно ли будет начинать снова?

– Я ее не покидал. Так сложилось в жизни, что, когда стал профессиональным журналистом и успел поработать им, меня перевели трудиться инструктором в горком партии, потом был избран секретарем парткома городского управления торговли, где до этого редактировал многотиражку. Отсюда уже партия направила возглавлять техникум коммерции – кузницу торговых кадров. Все это время приходилось немало писать: доклады, выступления, отчёты, справки… А статьи, заметки, очерки, когда выкраивал свободное время и приходило вдохновение, писал. Правда, частенько под псевдонимом, чтобы меньше думали, почему партработник и директор занимается делом, не свойственным его должности. Было такое время, были такие люди. Прежняя работа пошла только на пользу – больше и лучше узнал людей, жизнь, приобрел опыт. Выдумывать теперь ничего не надо. А начинать любое дело всегда непросто. Надеюсь на поддержку коллег.

– Я слышал, Вы пишите еще и книги? Сколько их у Вас, и о чем они?

– Литературно-публицистических – семь. Последняя вышла в ноябре прошлого года и называется «Хождение за четыре моря». Я ее писал почти два года с большим наслаждением. Мой герой – простой человек, каких на свете миллионы, но судьба у него необыкновенная, поучительная. «Хождение» можно считать продолжением вышедших ранее книг «Дедово наследство», «Яблочный Спас», «Непридуманные истории». Всех их объединяет тема драматической борьбы человека в современных реалиях не столько за свое место под солнцем, сколько за оберегание души и сердца от жестоких носителей зла и лжи. Мои герои живут рядом, они интересные люди, познакомиться с ними – значит дополнить себя еще чем-то светлым.

– Сегодня Вы главный редактор главной газеты республики. Ваша работа для людей, она, можно сказать, во имя их. Что бы Вы хотели пожелать читателям?

– Многого. Это и здоровья крепкого, и благополучия. И еще терпения, силы духа и надежды на то, что мы желаем себе и близким. Больше читайте нашу газету, и вы вместе с ней будете активными соучастниками добрых перемен, которых с нетерпением мы все ожидаем.

а. атлант