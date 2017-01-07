ПРИВЕТ ИЗ НАРЬЯН-МАРА

Необычное письмо пришло на днях в Тирасполь, в техникум коммерции. Обратный адресат на его конверте не мог не удивить: письмо было из далекого города Нарьян-Мара (с ненецкого – Красный город). Редакция местной газеты «Нарьяна Вындер» передавала привет Приднестровью и благодарила техникум за его воспитанника, студента заочного отделения технологического факультета Сергея Таракановского. В конверт вместе с коротеньким письмом была вложена газета, которая рассказывала:

«Ненецкий округ завоевал награду на международном гастрономическом фестивале. Конкурс состоялся в Ярославле. С искусными поварами из разных уголков России за наш регион сражался шеф-повар ресторана «Тиманъ» Сергей Таракановский. Его блюдо из оленины и печорской семги сразило наповал даже самых неискушенных гурманов. Пока Сергей на глазах жюри и многочисленных зрителей колдовал над олениной по-тимански, его компаньоны из команды, облачившись в национальные одежды, фотографировались со всеми желающими, и тем самым продвигали Ненецкий округ как туристически привлекательный регион. Мы приглашали всех к нам, чтобы ознакомиться с культурой и бытом ненцев, отведать блюда национальной ненецкой кухни. Строганина из мяса или рыбы, кровяные оладушки, оленевые язык и желудок, жареные панты, скоросолка – и это далеко не все блюда ненецкой кухни, которые можно отведать у нас. Наша оленина по-тимански завоевала «серебро». Учитывая, что Ненецкий округ впервые принимал участие в международных гастрономических состязаниях, этот результат – выше всяких похвал. Для Сергея Таракановского это был первый конкурс профессионального мастерства, и сразу такой успех. Он родом из города Тирасполь, из Приднестровья. С ресторанной кухней знаком с детства, отец работал поваром, официантом. Будучи еще школьником, окончил курсы кулинаров, потом поступил на заочное отделение в Тираспольский техникум коммерции, решив стать технологом общественного питания. Правда, до этого окончил Приднестровский государственный университет, получил диплом преподавателя физвоспитания. Но все же любимое дело взяло верх – пошел работать поваром. А вскоре подался на Север, и не только «за туманом», как поется в песне. Деньги тоже играли роль. Так попал на Север.

– Видимо, корни дали о себе знать, – улыбается Сергей. – Да и романтика тоже. Наконец понял, что кухня – это моя стихия. В Нарьян-Маре живу год, привык. Но, если честно, по дому скучаю. Позже вернусь. Если рассматривать Ненецкий округ с точки зрения гастрономического туризма, то для нас здесь непаханое поле. Мне нравится экспериментировать – например, мясо оленя я полил необычным соусом и приправы добавил. Так порой неожиданно открываются новые вкусы. Вообще, мясо оленя – это высококачественный белковый продукт и ценный источник витаминов.

А вот поделиться секретами приготовления блюда из оленины по-тимански Таракановский отказался: «Секрет фирмы, даже не упрашивайте, не выдам. Скажу только, что блюдо это я придумал сам специально к конкурсу. Изюминка в том, что я постарался сделать все, чем одаривает землю ненцев природа, – оленина плюс клюква, веточка можжевельника для украшения. Больше ничего не скажу».

А на второй день фестиваля в Ярославле Сергей провел мастер-класс по приготовлению еще одного своего оригинального блюда – семги по-ненецки. За семгой выстроилась целая очередь. В итоге команде округа вручили еще один диплом победителя – «За лучшую презентацию блюда национальной кухни». Заслуга тут Сергея Таракановского очевидна. Молодой приднестровец прославил наш край, а мы через него стали ближе к этой славной, независимой республике…».

Через несколько месяцев Сергей Таракановский приедет домой и будет сдавать государственные экзамены в техникуме. Студент-заочник привезет с собой отчет по дипломной работе, подготовленный им на примере ресторана в Нарьян-Маре, где он трудится. Своей скромной работой наш земляк приумножает добрую славу Приднестровья, и мы горды этим. Пожелаем ему успехов.

А.Добров